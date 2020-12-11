إعادة تصميم تطبيق Yelp مع تركيزه أيضًا على احتياجات المستخدم

Yelp خدمة ويب متاحة أيضًا كتطبيق على الهواتف المحمولة من شأنها تربط بين الأشخاص والأعمال التجارية المحلية، من جانبه، حصل تطبيق الخدمة العام الماضي على إعادة تصميم لواجهاته، ومع ذلك، لا يزال التطبيق يبدو قديمًا، على سبيل المثال، عدم استجابة شريط الحالة لألوان المحتوى، ولكن مع أحدث إصدار للتطبيق على أندرويد تغيّر الأمر.

حيث حصل التطبيق على إعادة إحياء من خلال التصميم الجديد، كذلك، ركّزت الخدمة في تحديثها هذا على تفضيلات واحتياجات المستخدم، وخاصةً الغذائية، ومع هذه الإضافات، نأمل بأن تُصبح الخدمة أكثر فائدة.

من جانبه، تشمل التفضيلات التي يمكن للمستخدم القيام بها، المتطلبات الغذائية وأنواع الطعام المفضلة مع خيارات واسعة، مما يسمح للشخص بتصميم التطبيق بشكل مثالي ليناسب احتياجاته الخاصة، كما وسيتم مطالبة المستخدمين الجدد بملء هذه البيانات أثناء عملية الإعداد، مع تمكّن المستخدمين الحاليين من ذلك أيضًا، وذلك عبر علامة التبويب “Me”.

أخيرًا، أشار القائمون عن خدمة Yelp بأن تطبيقهم سيكون قادرًا على تغيير توصياته استنادًا إلى الأعمال التجارية القريبة والمفتوحة في وقت البحث، مع عدم ذكر جدول زمني لموعد وصول هذه الميزة، ولكن تم الإشارة بواسطة المدونة الرسمية، بأن هذه الميزة ستصل لجميع المستخدمين ولكن بشكل تدريجي.

المصدر:

Yelp.