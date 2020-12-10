Look to Speak أحدث تطبيق من جوجل ومعه دع عينيك تتحدث

تطبيق Look to Speak من جوجل يهدف لمساعدة المستخدمين غير القادرين على التعبير عن أنفسهم شفهيًا عن طريق عيونهم فقط.

خلال تعمقنا بالخدمات الموجّهة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، نجد أن جوجل هي الشركة الأكثر اهتمامًا بهذه الفئة، واليوم أعلنت عن جديد تطبيقاتها في هذا الشأن، تطبيق Look to Speak وهو موجّه للمستخدمين غير القادرين على التعبير عن أنفسهم شفهيًا، وذلك عن طريق عيونهم فقط.

وهنا أشارت جوجل، بأن تطبيقها الجديد يعتمد على نماذج التعلم الآلي الذكية لتتبع حركات عيون المستخدمين، بحيث يقدم عمودين من الكلمات والعبارات الشائعة، ويؤدي إلقاء نظرة خاطفة نحو اليسار أو اليمين إلى تضييق التحديد حتى يتم تحديد الخيار المقصود، وعند هذه النقطة ينطق التطبيق الكلمة أو الكلمات بصوت عالٍ.

كما ويُقدّم التطبيق وظائفه الأساسية دون تقديم الكثير من الميزات الإضافية، وهنا يمكن للمستخدمين تخصيص قائمة الخيارات التي يقدمها التطبيق، مما يسمح للأشخاص بالتعبير عن أصواتهم بدقة أكبر من خلال تخصيص الكلمات والعبارات، كما ويمكن أيضًا تعديل إعدادات حساسية نظرات العين لمراعاة الاحتياجات والتفضيلات الفردية.

أخيرًا، هذا التطبيق من جوجل متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل، وللاستفادة منه، يجب أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 9.0 فأحدث، ولم تذكر الشركة عن نيتها إطلاق تطبيقها على نظام التشغيل الآخر iOS.

تحميل تطبيق Look to Speak على أندرويد.

المصدر:

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