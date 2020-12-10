نتفليكس تتيح للآباء فهم اهتمامات وسلوكيات مشاهدة أطفالهم

أداة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية أطلقتها شبكة نتفليكس تسمح للأهالي تتبع سلوكيات أطفالهم ومشاهداتهم لفهمهم بشكل أفضل وذلك على شكل تقرير عن نشاطهم.

أداة Kids Activity Report تقوم بتحليل البيانات التي تجمعها نتفليكس عن مشاهدات الأطفال لتعرف مثلاً نوعية البرامج والأعمال التي تستهويهم، أين يقضون معظم وقت مشاهدتهم، وما هي شخصيتهم المفضلة، وبالطبع مع مقترحات لبرامج أخرى تلائمهم.

هذا التقرير يظهر للمستخدمين الذين لديهم أطفال مرتبطين بحساباتهم ويحتاج للانضمام الطوعي له ليتم توليده بناءً على التفاصيل المرتبطة بهم.

تقدم نتفليكس التقرير بطريقة بصرية لطيفة تناسب الأطفال ليتم طباعة محتواها لهم. وهناك أسئلة جاهزة يمكن طرحها على الأطفال تتعلق بالمسلسلات والأعمال مثل الشخصيات والأحداث فيها، وحتى إمكانية عمل أنشطة مختلفة كالتلوين والنكات.

يغطي التقرير الأطفال من أعمار قبل الدخول للمدرسة إلى قبل المراهقة ويوفر معلومات جيدة للأهالي عن ما يشاهده ويهتم به أطفالهم عبر أجهزتهم وذلك للإستفادة من تلك المعلومات لتحسين تجربتهم وفائدتهم من نتفليكس.

المصدر:

The Verge