مبيعات أوبو تنمو 124% في السعودية لتحتل المرتبة الخامسة في المملكة

أعلنت شركة أوبو في المملكة العربية السعودية عن نمو مبيعاتها بواقع 124% هذا العام مقارنة مع العام الماضي الذي شهد إطلاق العلامة التجارية رسميًا في المملكة ، لتصبح بذلك خامس أكبر علامة تجارية بيعًا للهواتف.

تأتي هذه الأرقام من شركة الأبحاث Canalys، التي أشارت لزيادة مبيعات أوبو 124% في السوق السعودية، مقارنة مع العام الماضي. فيما تشير دراسات أخرى أن العلامة التجارية “أوبو” شهدت نموًا عالميًا سنويًا بنسبة 396٪، ليتم تصنيفها كخامس أكبر علامة تجارية في العالم بين الشركات المصنعة الهواتف الذكية.

وتعقيبًا على هذا الإنجاز، أكد مدير الاستراتيجية والتخطيط لدى أوبو في الشرق الأوسط، فادي أبو شمط، أن الشركة تلتزم منذ تأسيسها في عام 2004، بتوفير المنتجات التي تمزج بين الإبداع الخلاّق والتكنولوجيا المبتكرة بسلاسة، وأشار إلى أن “الشركة دخلت السوق السعودية في العام 2019، بعد أن بدأت عملياتها في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا عام 2015. ومن أجل تعزيز وجودها، استثمرت الشركة بشكل كبير في مجال الأبحاث والتطوير، بحيث ركزت على تطلعات المستهلكين المحليين في كل بلد في من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، من خلال التواصل مع مختلف الشرائح من العملاء لاسيما فئة الشباب.

ويضيف أبو شمط: “خلال العام الماضي، قامت أوبو بإطلاق سلسلة OPPO Find X الرائدة، وإدخال سلسلة أوبو رينو، كما سنقوم بمزيد من الابتكارات لتقديم منتجات مميزة إلى عملائنا في المنطقة. ولأننا نؤمن بأن التكنولوجيا وجدت لخدمة الإنسانية، وأصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من الحياة، أطلقت الشركة استراتيجية 3+N+X للتطوير التقني والتي ستمثل مسار شركة أوبو للأعوام القادمة.” وأردف قائلًا: “إن الغرض من مفهوم الإبتكار في الشركات يجب أن يكون من أجل المستهلكين، ونحن نبتكر في التكنولوجيا لتمكين المستهلكين من التقاط اللحظات الجميلة من حولهم وإطلاق العنان لخيالهم في المستقبل؛ وبالتالي مساعدتهم في جميع أنحاء العالم للحصول على أقصى فائدة من أجهزتنا والبرامج والخدمات التي نقدمها”.

ابتكارات تأخذ أوبو بخطى ثابتة للأمام

كشفت أوبو خلال شهر نوفمبر الماضي عن رؤية جديدة في قطاع التكنولوجيا، واستعرضت أحدث ابتكاراتها في “يوم أوبو للإبتكار 2020″، من خلال إطلاقها نظارات الواقع المعزز OPPO AR Glass 2021، والتي شهدت أحدث استثمارات الشركة في العالم الرقمي، كما كشفت حينها عن تطبيق “سايب ريل” الخاص بالواقع المعزّز وإجراء حسابات المواقع ثلاثية الأبعاد في الوقت الحقيقي.

يُذكر أن الشركة تتواجد اليوم في 40 دولة، وتدير ستة معاهد للأبحاث وأربعة مراكز للتطوير في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2019 أطلقت خطة لثلاثة أعوام تهدف للاستثمار بمبلغ 7.2 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، وابتكار تقنيات رائدة متعلقة بشبكة الجيل الخامس والجيل السادس، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، و البيانات الضخمة، فضلًا عن بناء تقنيات الأجهزة الأساسية، والبرمجيات.