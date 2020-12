قريبًا لعبة Star Wars: Knights of the Old Republic II على أندرويد و iOS

أعلنت كلٍ من Aspyr Media و Lucasfilm بأن لعبتهم Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords قادمة على نظامي تشغيل أندرويد و iOS هذا الشهر، وأكثر تحديدًا يوم 18 ديسمبر (بعد أقل من 10 أيام من الآن)، ويُعدّ هذا العنوان تتمة للعنوان الأصلي Star Wars: KotOR والمتواجد أساسًا على الهواتف المحمولة منذ عام 2014.

عمومًا، على الرغم من أن الأمر استغرق ست سنوات لتطوير الإصدار الثاني، إلّا أنه يسعدنا القول بأن الأخبار المتعلقة به مرحب بها للغاية، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالتحسينات البصرية وسهولة التحكم، مع عدم ذكر أي تفاصيل حول هذا الشأن.

أخيرًا، كان من المؤكد أن يكون العنوان مدفوع ولمرة واحدة، وهنا أشار القائمون عن اللعبة، بأن لعبتهم Knights of the Old Republic II ستكون متاح للشراء بسعر 15$، ومن اليوم هي متاحة للتسجيل المسبق.