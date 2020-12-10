صور جوجل تدعم الآن مزامنة صور آبل التي مُيّزت بنجمة

عندما يتعلّق الأمر بمزامنة الصور وجعلها كمكتبة شاملة يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان ومن على أي جهاز، فخدمة صور جوجل تُقدّم ذلك وأكثر، ومع ذلك، فهي خدمة شائعة بين جموع مستخدمي أندرويد، ويعود السبب للقيود التي تفرضها آبل على نظامها iOS، فيضطر مستخدمي النظام الأخير على استخدام خدمة الصور من آبل بدلًا من خدمة جوجل.

لكن الآن، هناك تغيير جذري ومهم جدًا، حيث بات يدعم تطبيق صور جوجل القدرة على مزامنة الصور المفضّلة مع صور آبل، ونقصد بالصور المفضّلة، تلك التي مُيّزت بنجمة، وهذا بطبيعة الحال يجعل من التجربة أكثر سلاسة.

ولبدء عملية المزامنة، افتح صور جوجل ومن ثم انتقل إلي الإعدادات بالضغط فوق صورة ملفك الشخصي، ومن هناك، ستجد الآن قائمة صور آبل جديدة تتيح لك تمكين خيار مزامنة الصور المفضّلة، وبمجرد التمكين، ستصبح الصور التي أعجبت بها في خدمة آبل، مميزة بنجمة في خدمة الصور لجوجل.

أخيرًا، هناك ميزة أخرى وجديدة، وهي متاحة حصرًا لحملة هواتف بيكسل، حيث حصل التطبيق على فلتر جديد يضيف تأثير HDR للصور، مع دعم التحكم بدرجة التأثير من قيمة 0 إلى 100.

المصدر:

Google Photos.