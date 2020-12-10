سيسكو تضيف المزيد من الخيارات إلى Webex وتعد المستخدمين بتحسينات كبيرة

أعلنت شركة سيسكو ضمن حدث WebexOne عن موجة جديدة من خدمات ويبيكس “Webex” التي تهدف من خلالها مساعدة المؤسسات على التعاون بسلاسة وتحسين تجارب الموظفين والعملاء.

وتعقيبًا على الابتكارت الجديدة المضافة لخدمات ويبكيس Webex، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يتمثل هدف سيسكو في تمكين مستقبل شامل، وتلعب تقنيات التعاون دورًا مهمًا في تهيئة ساحة العمل ليتمكن الجميع من المشاركة في الاقتصاد العالمي بغض النظر عن المنطقة الجغرافية واللغة ونوع الشخصية. وهذا ما دفعنا لتقديم تجربة Webex أفضل بـ10 مرات. وتتيح الخدمة إمكانية التحول نحو العمل الهجين وتقليل الاعتماد على التوظيف القائم على المنطقة الجغرافية، مما يفتح الاقتصاد العالمي ويمنح الجميع فرصة المشاركة بغض النظر عن مكانهم. وفريقنا متحمس لتقديم هذه الرؤية التي ستُعزز قدرات كل جهاز نبنيه وكل سطر نكتبه من التعليمات البرمجية وكل ميزة نقوم بتصميمها”.



وقد أعلنت سيسكو عن أكثر من 50 ابتكارًا تنقسم إلى مجالات تشمل تجارب العمل الذكية الهجينة وتجارب العملاء الذكية، والمبنية على الأمان والخصوصية وحماية البيانات التي تتماشى مع سياسات الشركة.

منصة سيسكو ويبيكس “Webex” الجديدة

تقول سيسكون أن فريق Webex يركز على ضمان حصول المستخدمين على ما يحتاجون إليه لإنجاز عملهم بشكل استثنائي، وتوفر المنصة الجديدة كليًا كما تقول مكانًا آمنًا موحدًا للاتصال وإنجاز المهام؛ فيمكن الاتصال واللقاء وإرسال الرسائل ضمن تطبيق واحد. فيما تتم الآن إضافة ميزات جديدة في جميع الأوضاع، ويتضمن التطبيق إمكانية التواجد الفريدة في الوقت الفعلي لمعرفة مكان التواجد دائمًا.

الجديد في الاجتماعات:

متوفرة في التطبيق اليوم

إلغاء الضجيج وتحسين وضوح الكلام : يتعرف تطبيق ويبيكس تلقائيًا على أصوات الضوضاء الشائعة ويمنعها لتتمكنوا من التركيز.

النسخ الكتابية والتعليقات التوضيحية المغلقة : أصبح البحث بالنصوص أسهل، وسيتمكن أعضاء الفريق الذين فاتهم الاجتماع من اللحاق بالركب بسرعة.

النقاط البارزة وخطوات العمل : سيقوم Webex Assistant بإنشاء هذه الخطوات استجابةً للأوامر اللفظية التي يتم إدخالها.

تصميمات الفيديو المحسنة : يمكن تغيير شكل الفيدي عن طريق عناصر التحكم البسيطة في شريط التمرير.

Webex Huddle : نقرة واحدة للمباشرة باجتماع سريع مع الفريق لإنجاز المهام.

متوفرة قريبًا

إيماءات خلال الاجتماعات : ستقوم خاصية الذكاء الاصطناعي بترجمة حركة الإبهام للأعلى على الشاشة ليراها الجميع. وتعد هذه الخاصية الأولى من نوعها في القطاع، حيث سيتم إطلاقها في عام 2021.

المشاركة الغامرة : تتيح مشاركة العروض التقديمية أو الفيديو أو التطبيقات كخلفية ديناميكية للفيديو المعروض. وسيتم إطلاقها في عام 2021.

الترجمة في الوقت الفعلي : بداية من فبراير، سيتمكن المشاركون من الحديث باللغة الأم بالاجتماعات والحصول على نسخ مترجمة في الوقت الفعلي عن كلام المتحدث النشط وستكون هذه الميزة متاحة بعشر لغات. ويستطيع كل من يحضر الاجتماع اختيار اللغة التي يرغبها دون التأثير على المستخدمين الآخرين. واللغات هي: الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والماندرين والبرتغالية والعربية والروسية والهولندية واليابانية.

حفظ ومشاركة تسجيلات الاجتماع : يتم حفظ التسجيلات الخاصة بالاجتماعات على الفور داخل التطبيق.

الاجتماعات الكبيرة : إمكانية إجراء اجتماعات كبيرة حتى 100 ألف شخص عبر Webex Events وستظهر الميزة الشهر الجاري.

قوالب الاجتماعات : تتيج تحديد شكل الاجتماع والحدود الزمنية من خلال عمليات المزامنة السريعة.

الجديد في المراسلة:

سهولة إيجاد المشاريع والأشخاص : يعد ويبيكس تطبيق المراسلة الوحيد الذي يتعرف على المشروعات والمساحات والأشخاص الأكثر أهمية. وستتوفر في 2021.

تجنب الرسائل الفائتة : بإتاحة تمييز الرسائل والمهام يدويًا بواسطة خاصية تثبيت الرسائل ووضع علامة “غير مقروءة”. ستتاح بربع 2021 الأول.

متابعة الاجتماعات الفائتة : ستمكن المستخدمين من مشاركة التسجيلات للمكالمات الخاصة والجماعية التي يحددونها.

الجديد في الاتصال:

الاستجابة الصوتية التفاعلية وإيقاف الفيديو المؤقت: تعمل قوائم الفيديو على تبسيط توجيه المكالمات، وتعزز خاصية الفيديو المؤقت تفاعل المستخدمين.

تحويل مكالمة هاتفية بسهولة لاجتماع Webex: تحويل المكالمات وتجربة ويبيكس الكاملة مع ميزات الذكاء الاصطناعي والنسخ والملاحظات والتسجيلات.

طرق جديدة للشراء: يمكن للعملاء الاستفادة الآن من خطط الاتصال الجديدة مع PSTN التي يتم تقديمها مباشرةً من سيسكو. وستكون متاحة في الولايات المتحدة في منتصف شهر ديسمبر، وفي كندا خلال الربع الأول من عام 2021 والعديد من البلدان الأخرى على مستوى العالم على مدار العام.

الجديد في التحليلات من سيسكو:

تقول سيسكو أن التفاعلات اليومية هي نسيج التعاون الفعال، فقد قدمت في العام الماضي ملفات تعريف People Insights، الآن بصدد توسيع People Insights عبر مجموعة جديدة من الميزات الجديدة والمدعمة بـWebex Graph، والتي توفر المعلومات المخصصة للغاية والتوصيات القابلة للتنفيذ للأفراد والفرق والمؤسسات.

الجديد في مركز الاتصال: تعزيز تجربة العملاء الذكية.

يقدم مركز اتصال ويبيكس “Webex” الجديد مزايا جديدة وقوية للشركات والعملاء والوكلاء لتعزيز تجارب العملاء الذكية: