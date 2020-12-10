سامسونج تطلق تلفاز 110 بوصة بتقنية MicroLED ودقة عرض 4K

كشفت شركة سامسونج اليوم عن أخر أجهزة تلفازها الضخمة بتقنية MicroLED حيث جاءت شاشة تلفاز الحائط الجديدة بقياس 110 بوصة.

ويكمن تميز تقنية سامسونج الجديدة في قابليتها للتطوير وإمكانية إنشاء شاشة بأي قياس؛ حيث أوضحت الشركة أنها لم تكون قادرة في السابق على إخراج شاشة بهذا القياس “110” بوصة” يمكن تثبيتها في المنزل بعملية بسيطة كما هو حاصل اليوم.

ويدعم التلفاز الضحم دقة عرض 4K HDR حيث تم استخدام ليدات ميكروميترية في تكوين الشاشة يمكن لإضاءاتها أن تستمر بنفس الكفاءة لمدة 10 سنوات؛ فيما يدعم التلفاز خاصية عرض المحتوى المتعدد “Multi View” والتي يمكن من خلالها عرض حتى أربعة مصادر محتوى مختلفة في شاشة مقسمة يصل أكبر قياس فيها إلى 55 بوصة؛ في ظل أن الشاشة عديمة الحواف أي أن نسبة استحواذها على الواجهة 99.99%!.

من ناحية الصوت يدعم هذا الطراز تقنية صوت محيطي تتكون من 5.1 قناة صوتية قادرة على تتبع حركة العناصر في الشاشة مثل الطائرات على سبيل المثال وإخراج صوت واقعي بدقة عالية.

والجدير بالذكر أن سامسونج قد سبق وكشفت واستعرضت العديد من الشاشات وأجهزة التفاز الضخمة قي معرض CES2019 بقياسات محتلفة 75 و145 و219 بوصة.

السعر والتوفر في السوق

لم تكشف سامسونج عن سعر تلفازها الجديد بعد؛ إلا أن هذه النسخة أصبحت متوفرة بالفعل للطلب المسبق في كوريا الجنوبية وستتوفر في باقي أنحاء العالم خلال الربع الأول من العام القادم 2021.

The Verge