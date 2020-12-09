لينوفو تجلب أول جهاز حاسوب قابل للطي إلى المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة لينوفو اليوم أنّ جهاز حاسوب ThinkPad X1 Fold القابل للطي الذي يمثل أحدث ابتكاراتها في طريقه إلى المملكة العربية السعودية بعد إتاحة الطلب المسبق عليه. ويتميز الجهاز بشكله الأنيق القابل للطي بوجود شاشة OLED مقاس 13.3 بوصة، كما يتمتع بوزن أقل من 1 كغ بفضل هيكله المصنوع من سبائك خفيفة الوزن وألياف الكربون،

وبهذا الشأن، تقول لينوفو: “استغرق تصميم الحاسوب أكثر من أربع سنوات من البحث والتطوير، وأنشئ ThinkPad X1 Fold ليوفر الموثوقية والأداء الممتاز المتوفر في أجهزة ThinkPad. ويتميز X1 Fold بإطارات متعددة الطبقات لدعم وحماية الشاشة، بينما تضمن آلية المفصل متعددة الوصلات تجربة طي أكثر سلاسة. وخضعت شاشة OLED أيضًا لاختبارات شاملة للأداء والمتانة، بدءًا من الإسقاط إلى النقر بالقلم واختبارات الضغط الديناميكي.”

الأداء السلس والأوضاع المتعددة

يتميز حاسوب X1 Fold المصمم بالتعاون مع إنتل بوجود معالجات Core ودعم تقنية Intel Hybrid، ويوفر إصدار يدعم الجيل الخامس.

كما يوفر الجهاز دعم نظام تشغيل ويندوز الموجه للأجهزة القابلة للطي، والذي سبق وكشفت عنه مايكروسوفت العام الماضي.

ويُمكن ThinkPad X1 Fold المستخدمين من الاستفادة من شاشتين مستقلتين لتحسين الكفاءة كما تشير الشركة، وهو ما قد يتضمن السيناريوهات المشارَكة في مكالمة فيديو باستخدام الشاشة العلوية، أثناء تدوين الملاحظات أو تحرير عرض تقديمي على الشاشة السفلية.

وتتضمن حالات الاستخدام المرونة في تشغيل X1 Fold في الوضع الرأسي أو الأفقي لمنح المستخدمين مزيدًا من الراحة.

ويأتي جهاز لينوفو الجديد مزودًا بلوحة مفاتيح بلوتوث صغيرة ونحيفة قابلة للطي ويمكن شحنها لاسلكيًا داخل النظام وتثبيتها باستخدام المغناطيس.

كما يمكن استخدام القلم النشط المرفق بالجهاز لتدوين الملاحظات بشكل أسرع وتوقيع الوثائق والعصف الذهني الإبداعي.

وبهذا الشأن، صرح مروان بساط، المدير العام لشركة لينوفو في المملكة العربية السعودية: “لطالما كان صُنّاع التغيير في المملكة في طليعة من يتبنون التقنيات الجديدة لتعزيز نموهم، ولهذا يسعدنا إطلاق هذا الحاسوب في السوق المحلية. ويعتبر ThinkPad X1 Fold فريدًا لأنه يجمع بين الوزن الخفيف والمتانة ويزيد أيضاً من حجم الشاشة لتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى سهولة حمله في حقيبة صغيرة. ونتطلع إلى رؤية طرق استخدام العملاء في المملكة العربية السعودية لهذا الجهاز لتسريع أداء إنجازاتهم، ونحن على ثقة من التأثير الإيجابي الذي سيحدثه”.

السعر والتوفر جهاز لينوفو ThinkPad X1 Fold

يتوفر ThinkPad X1 Fold للطلب المسبق الآن بسعر 14,999 ريال سعودي، ويأتي مع لوحة مفاتيح بلوتوث قابلة للطي وقلم نشط.

لتسجيل الطلب المسبق على أول حاسوب قابل للطي في العالم في المملكة العربية السعودية من هنا.

الجدير ذكره أنه سيتم إطلاق حاسوب لينوفو القابل للطي في المتاجر في بداية العام القادم 2021 – أي بعد نحو شهر.