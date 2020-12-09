جوجل تعلن عن أكثر المواضيع بحثًا في المملكة العربية السعودية في 2020

كشف جوجل اليوم عن نتائج تقريرها السنوي “البحث في عام 2020” في المملكة العربية السعودية والذي يكشف مواضيع البحث الأكثر رواجًا خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

يتناول “البحث في عام 2020” السنوي المواضيع الأكثر بحثًا على محرك بحثها، وتتضمن النتائج الشخصيات العامة والمشاهير والأحداث والمباريات الرياضية والمسلسلات والأفلام.

وقد تم إعداد التقرير من خلال النظر إلى زيادة عمليات البحث أو الأسئلة المطروحة محرك جوجل مابين 2019 و2020. وقد تمّ حذف المحتوى غير المناسب إلى جانب الأسئلة المتكرّرة، لاستخلاص نتائج تعكس جانبًا من تجارب واهتمامات سكان المملكة لهذا العام كما تقول الشركة.

تصدرت منصة التعليم الالكترونية “مدرستي” عمليات البحث في السعودية متخطية بذلك حديث العام فيروس كورونا وتطبيق”توكلنا” اللذان حصلا على المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

فيما استحوذت الرياضة على جزء كبير من اهتمامات البحث؛ وتصدرت مباراة الكريكت بين الهند ونيوزيلاندا القائمة، تلاها ترتيب الدوري السعودي، والرياضة بعدها، بينما احتل “سهم أرامكو” المرتبة السابعة.

وكان للانتخابات الأمريكية حصة كبيرة في نتائج البحث مع تصدر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الرئيس المنتخب جو بايدن قائمة الشخصيات الأكثر رواجًا على محرك بحث جوجل.

وفي تعليقها على قوائم “البحث في عام 2020″، قالت داليا الفقي، مديرة في القسم الإعلامي والعلاقات العامة في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:‎ “أكّدت المواضيع الأكثر رواجًا على Google هذا العام قدرة الإنسان على التأقلم والتكيف مهما كانت الظروف وكان ذلك مصدر إلهام لي على المستوى الشخصي. نحن سعداء أن محرك بحث Google ساعد سكان السعودية للوصول للمعلومات التي يبحثون عنها في هذه الظروف الاستثنائية ونأمل أن نكون دائماً قادرين على مساعدة مستخدمينا.”

يعرض الجدول التالي قائمة المواضيع الأكثر رواجًا في بحث جوجل في السعودية: