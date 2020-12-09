آبل و Cloudflare تتعاونان لتطوير بروتوكول DNS جديد

أعلنت شركة Cloudflare المتخصصة في تطوير الإنترنت والشبكات عن تطوير بروتوكول DNS جديد تحت اسم Oblivious DNS بالتعاون مع شركتي آبل و Fastly يهدف إلى رفع معايير خصوصية المستخدم.

سيعمل البروتوكول الجديد عبر تشفير HTTPS (ODoH) وسيكون الغرض منه تشفير مصدر ارسال المعلومات للحفاظ على خصوصية المستخدم دون تتبع.

وبالعادة، يقوم عمل DNS على تحويل مسميات المواقع الإلكترونية إلى برتوكول إنترنت أو رمز يمكن التعامل معه؛ فعلى سبيل المثال عند كتابة اسم عالم التقنية “tech-wd.com” في المتصفح، يرسل المتصفح إشارة فيقوم بتحويل الاسم إلى رقم بروتوكول مثل “240.458.245.5” وذلك عبر الخادم مستضيف DNS الخاص بالموقع، وبالتالي يرسل الخادم إشارة معاكسة تجعل الموقع المتصل البروتوكول يظهر كأنه عالم التقنية.

العملية السابقة تتم بالخلفية وتحتاج بضع ثواني فقط، وهي توفر بذلك للمستخدمين فتح مواقعهم المفضلة بسهولة وعبر الاسم فقط.

لكن المشكلة الكبرى في هذه العملية تتمثل في إمكانية تتبع الخادم لحركة المستخدمين ومعرفة أماكنهم بقراءة مصدر DNS.

ويهدف بروتوكول Oblivious DNS لمنع الخوادم المستضيفة من تتبع الاستخدام بكل بساطة، وبالتالي يساهم بالحفاظ على خصوصية المستخدمين.

المشكلة الرئيسية تكمن في العادة بوجود الخادم المستضيف والذي يمكنه تتبع حركة المستخدمين وجمع البيانات والمعلومات الخاصة بحركتهم على المواقع، وهو ما يجعلهم قادرين على بيع البيانات بسهولة للمعلنين دون مراعاة للخصوصية. ما يعني أن المعلن أو أي جهة تشتري البيانات ستعرف بالضبط كيف تستهدف المستخدمين.

ربما لا يبدو الأمر ممكنًا للحفاظ على خصوصية كاملة عبر الإنترنت، لكن Cloudflare تسعى جاهدة لذلك وتعاون آبل خطوة مهمة.

المصدر:

Cloudflare Blog