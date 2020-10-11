هواوي تحدد 22 أكتوبر الجاري موعدًا للكشف عن سلسلة مايت 40 الرائدة

أعلنت شركة هواوي عبر تغريدة في حسابها الرسمي عن موعد الكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة مايت 40 “Mate 40” في 22 أكتوبر الجاري الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ والذي سيكون أخر هواتفها بمعالج كيرين كما سبق وأعلن المدير التنفيذي للشركة أغسطس الماضي.

حيث قال Richard Yu في السابع من أغسطس ” قد يكون هذا العام هو الأخير لرقاقات هواوي كيرين الراقية”. وكما هو معروف أن السبب وراء ذلك هو الحظر الأمريكي على هواوي بدواعي أمنية واتهامات بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، حيث نفت الشركة هذه التهم الموحهة إليها في أكثر من مناسبة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد منعت الشركات التقنية الأمريكية من التعامل مع هواوي وأولها شركة جوجل مما نتج عنه سحب رخصة استخدام نظام الأندرويد على أجهزة الشركة وكذلك حزمة تطبيقهاتها الرئيسية.

عقبها أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمر بحظر شحنات أشباه الموصلات عن الشركة الصينية، وبموجبه تم منع مصنعي الرقاقات الأجانب وأولهم شركة TSMCمن تزويد هواوي باحتياجتها من أشباه الموصلات دون أخذ تصريح من الحكومة الأمريكية.

بالرجوع والحديث عن سلسلة مايت 40 ماتزال الأمور مبهمة حول موعد الإطلاق الرسمي للمستهلكين؛ في وقت تعاني فيه الشركة على مستوى المكونات المادية والبرمجية في أجهزتها.

لكن يشاع أنها بصدد إطلاق نسختين من الهاتف الجديد وهما Mate 40 بشاشة 6.5 بوصة ونسخة Mate 40 Pro بشاشة 6.4 بوصة بسعر متوقع من 1200 – 1300 دولار أمريكي.

المصدر

The Verge