تقسيم شركة IBM إلى شركتين للتركيز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

أعلنت عملاقة الحوسبة العريقة IBM عن أنها ستقسم نفسها إلى شركتين عامتين، وذلك في خطوة للتركيز بفعالية أكبر على بعض القطاعات الهامة والمربحة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وستكون إحدى الشركتين الناتجتين عن الإنقسام مهتمة بما تفعله IBM منذ عقود وذلك في مجال البنية التحتية والمخدمات وتدعى حالياً مؤقتاً NewCo. وسيتم تطبيق الإنقسام العام المقبل فعلياً وسنعرف اسم الشركة الجديدة النهائي حينها. في حين يبقى اسم IBM يطلق على الشركة الأساسية.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة Arvind Krishna ما معناه أن هذه خطوة متوقعة حيث أنه سبق لها وفصلت قطاع الشبكات في التسعينيات، وبعدها قطاع الحواسب في الألفية وقبل خمسة أعوام فصلت قطاع أشباه الموصلات.

ترى IBM التي يزيد عمرها عن مئة عام أن كل هذه القطاعات لا تعمل بالضرورة معاً في نفس الكيان لتقديم القيمة للزبائن، لذا يأتي فصل الكيانات للتركيز على أنشطتها بشكل أفضل.

وكانت IBM قد أتمت استحواذها على عملاقة الحوسبة السحابية والأنظمة Red Hat العام الماضي بقيمة 34 مليار دولار، وبهذا الفصل فإن الشركة تقدم نفسها كلاعب كبير سيأتي لاكتساب المزيد من الحصة السوقية في قطاع تسيطر عليه أمازون ومايكروسوفت.

وستكلف عملية الإنقسام نحو 5 مليارات دولار لتجزئة الشركة التي يعمل لديها 352 ألف موظف وتصل قيمتها السوقية إلى 115 مليار دولار.

ستبلغ العائدات السنوية لشركة NewCo نحو 19 مليار دولار وتقدم خدماتها إلى 75% من أكبر 100 شركة أمريكية ويعمل لديها 90 ألف موظف.

المصدر:

IBM.com