AMD تكشف عن معالجات الحواسيب المكتبية الجديدة Zen 3 Ryzen 5000

أعلنت شركة AMD اليوم عن سلسلة معالجاتها الجديدة Ryzen 5000 المخصصة لأجهزة الحاسوب المكتبية والأولى من الشركة المبنية على الجيل الجديد من معماريتها “Zen 3”.

الشركة وعدت بقدرة أداء عالية في معالجاتها الجديدة والتي من ضمنها Ryzen 5900X الذي تعتبرخ أفضل معالج مركزي مخصص للألعاب.

وتعد هذه الخطوة من AMD _المنافس الأول لشركة إنتل_ أكبر قفزاتها حتى الآن في سوق رقاقات الحواسيب المكتبية التي تهيمن عليه الأخيرة كما هو معلوم.

وتأتي سلسلة Zen 3 Ryzen 5000 بنفس تقنية تصنيع 7 نانو متر المستخدمة مع جيل معالجات الحواسيب المكتبية السابق من الشركة “Ryzen 3000″؛ المبنية على معمارية Zen 2 لكنها ترفع التعليمات في دورات المعالج بنسبة 19% بالإضافة لتصميم رقاقة جديد كليًا مع سرعة تردد قصوى أعلى.

ووضحت الشركة أن سلسلة المعالجات الجديدة متوافقة مع لوحات الأم “المذربورد” السابقة التي تعمل عليها معالجات الشركة المبنية على معمارية Zen 2، مما يعني أنه الترقية للجيل الجيل ستكون أسهل مع إيفاد التحديثات الثابتة المتوافقة مع الإصدار ” firmware update”.وبالتالي ستكون النتيجة بتحسين الأداء لدى المستهلكين بنسبة 26% حسب الشركة.

السعر والتوفر في السوق

ستطرح الشركة معالجتها الجديدة في السوق في 5 نوفمبر المقبل 2020 مع الخيارات الأربعة التالية الظاهرة في الجدول أدناه؛ حيث تبدأ الأسعار من 299 دولار أمريكي وصولًا لأعلاها مواصفات وأداء في مقدمة القائمة بسعر 799 دولار أمريكي:

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المصدر

The Verge