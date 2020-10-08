5 تطبيقات و 7 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

إليكم مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة في الوقت الحالي مجانًا ولفترة محدودة ، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 5 تطبيقات و 7 ألعاب أندرويد).

5 تطبيقات