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5 تطبيقات و 7 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 8 أكتوبر 2020
أقل من دقيقة
5 تطبيقات و 7 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
5 تطبيقات و 7 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

إليكم مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة في الوقت الحالي مجانًا ولفترة محدودة ، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 5 تطبيقات و 7 ألعاب أندرويد).

5 تطبيقات

 

  1. BabyBook Journal – Baby Tracker & Newborn Diary : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  2. mAh Battery Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  3. Orgi – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. MIUI 11 – HD Icon Pack (NO ADS) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  5. UX S9 – Icon Pack – (No Ads) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

7 ألعاب ألعاب

 

  1. Galaxy Shooter : Falcon Squad Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  2. Puzzles for children and adults : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  3. Sudoku Challenge(No Ads) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  4. Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  5. G’Luck! 🍩 2D platformer game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  6. iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  7. Super Mega Space Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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