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5 تطبيقات و 7 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
إليكم مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة في الوقت الحالي مجانًا ولفترة محدودة ، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 5 تطبيقات و 7 ألعاب أندرويد).
5 تطبيقات
- BabyBook Journal – Baby Tracker & Newborn Diary : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- mAh Battery Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Orgi – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- MIUI 11 – HD Icon Pack (NO ADS) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- UX S9 – Icon Pack – (No Ads) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
7 ألعاب ألعاب
- Galaxy Shooter : Falcon Squad Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Puzzles for children and adults : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sudoku Challenge(No Ads) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- G’Luck! 🍩 2D platformer game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Super Mega Space Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.