موتورولا تطلق هاتفها Moto G 5G Plus في السوق السعودي

أعلنت شركة موتورولا عن وصول أحدث هواتفها Moto G 5G Plus إلى المملكة العربية السعودية؛ ليكون باكورة هواتفها التي تدعم تقنية الجيل الخامس. كما أنه سيكون أحد أرخص الهواتف الذكية التي تدعم الجيل الخامس في السوق السعودي وبسعر 1,399 ريالًا.

يتمتع هاتف موتورولا بالعديد من الميزات القوية مقارنة مع سعره، حيث يأتي مع معالج كوالكوم Snapdragon 765، ويحمل معه ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت بجانب سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت والتي يمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 1 تيرابايت.

ويأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع IPS LCD بدقة FHD+ تدعم معدل تحديث 90 هرتز وتوفر دعم تقنية HDR10.

فيما يقدم كاميرا رباعية في الخلف ومزدوجة بالأمام؛ وتأتي عدسات الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجا بكسل للرئيسية، 8 ميجا بكسل للعدسة الواسعة، 5 ميجا بكسل لعدسة الماكرو، و2 ميجا بكسل لعدسة العزل. فيما تأتي عدسات الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل للعدسة الرئيسية و8 ميجا بكسل للعدسة الواسعة.

مزايا أخرى في هاتف موتورولا Moto G 5G Plus

يجلب هاتف موتورولا بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير/ ساعة ودعم الشحن السريع TurboPower بقوة 20 واط بجانب دعم تقنية الشحن PD.

ويوفر Moto G 5G Plus الدعم قارئ بصمة الاصبح عبر جانب الهاتف، بجانب دعم تقنية التعرف على الوجه، إمكانية إضافة شريحتي اتصال، ودعم تقنيات مثل بلوتوث 5.1 والاتصال القريب NFC، وتقنية GPS المزدوج.

ويملك الهاتف منفذ سماعة تقليدي 3.5مم ويدعم راديو FM، كذلك يضيف دعم الحماية من رذاذ الماء، ويحوي زرًا مخصصًا لمساعد جوجل.

وبطبيعة الحال، يأتي الهاتف مدعومًا بتقنية الجيل الخامس، وكذلك يعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة مستخدم My UX التي تطورها موتورولا.

مواضيع ذات صلة:

موتورولا تعلن عن هاتفها القابل للطي Razr 5G بتصميم وكاميرا أفضل من الجيل السابق