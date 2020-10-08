متصفح إيدج يحصل على أداتي مقارنة الأسعار ولقطات الشاشة

حصل متصفح إيدج على تحديث جديد أضاف ميزتين هامتين، الأولى هي أداة لمقارنة الأسعار وذلك لمن يتسوق من المتاجر الإلكترونية، والثانية أداة لأخذ لقطة شاشة ومشاركتها مدمجة ضمن المتصفح بدون الحاجة لإضافات.

قريباً يبدأ موسم العطلات والتسوق من المتاجر الإلكترونية بالتالي توفر لك أداة مقارنة الأسعار الحصول على صفقة أفضل من خلال إنشاء قائمة بالمنتجات التي تود تسوقها ضمن ميزة التجميعات Collection وبعدها الضغط على زر مقارنة السعر مع متاجر أخرى لتجد سعر أرخص.

في البداية ستدعم الميزة فقط المتاجر الأمريكية ولاحقاً تتوسع للمزيد مع المتاجر مع دعم الكوبونات.

الميزة الأهم لكل المستخدمين هي أداة تصوير وأخذ لقطة أو صفحة ويب كاملة. معظم الأدوات الشبيهة تتيح تصوير جزء من الصفحة الذي يظهر للمستخدم، لكن أداة متصفح إيدج الجديدة تتيح تصوير كامل صفحة الويب لو أردت فقط قم بالتمرير نحو الأسفل أو الأعلى كما تشاء.

وهناك إمكانية الكتابة والإضافة على لقطة الشاشة خاصة في الحواسب ذات شاشات اللمس. ويمكنك مشاركة اللقطة كرسالة بريدية مع جهات الاتصال.

من ناحية أخرى هناك تحسينات إضافية في التحديث الجديد القادم من بينها تخصيص صفحة التبويب الجديد بصورك الخاصة، وتحسين التعامل مع ملفات pdf بحيث يمكنك التنقل بين أجزاء الملف من خلال الفهرس بسهولة.

ولو كنت من مستخدمي خاصية Collections فإنها الآن ستدعم التصدير إلى تطبيقات أوفيس مثل إكسل وورد و ون نوت وحتى بنترست، لكنها مازالت تفتقر للتصدير إلى البريد الإلكتروني.

المصدر:

The Verge