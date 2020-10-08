شحنات أجهزة التلفاز تحقق ارتفاعًا قياسيًا خلال الربع الثالث من العام الجاري

أظهرت احصاءات شحنات أجهزة التلفاز تحقيقها ارتفاعًا قياسيًا في الربع الثالث من العام الجاري 2020 وفق تقرير TrendForce؛ بعدد وصل 62.05 مليون جهاز حيث سيطرت كل من سامسونج وإل جي على أعلى نسبة مبيعات من بين المصنعين.

وأوضح التقرير ارتفاع نسبة الشحنات 12% عن نفس الربع من العام الماضي 2019 وكذلك ارتقاعها بنسة 38.8% عن الربع السابق له من عام 2018؛ وبناءً عليه تشير التوقعات إلى زيادة أرباح المصنعين من هذا القطاع خلال هذا الربع.

وحسب تحليل الموقع فإن العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع التاريخي في شحنات أجهزة التلفاز هو قضاء الناس أوقاتًا أكبر في البيت خلال جائحة كورونا؛ حيث ارتفع الطلب على الأجهزة في أمريكا الشمالية بنسبة 20 خلال الربع الثالث.

أما العامل الثاني فيأتي من تأخر وتأجيل شحنات أجهزة التلفاز خلال النصف الأول من عام الكورونا 2020 والتي جاءت مترتبة أيضًا على أثار الجائحة التي عمت العالم ألقت بظلالها على المصنعين.

وسيطرت الشركة الكورية سامسونج على أعلى الشحنات بارتفاع مبيعاتها بنسبة67% عن نفس الربع من عام الماضي، تلتها شركة إلي جي ومن ثم TCL و Hisense وفي المرتبة الخامسة صاحية التلفاز الشفاف “شاومي.

وبالرغم من ارتفاع الشحنات خلال هذا الربع وتحقيق الشركات أرباحًا أكبر لنفس الفترة من الأعوام السابقة؛ توقع تقرير TrendForce إنخفاض إجمالي شحنات أجهزة التلفاز خلال 2020 بنسبة طفيفة بالمقارمة مع العام الماضي 2019.

المصدر

The Verge