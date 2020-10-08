جوجل تبدأ بعرض التحذيرات الأمنية في كافة تطبيقاتها

حالياً لو كان هناك أمر طارئ أمني يخص حسابك في جوجل فإن الشركة سترسل لك رسالة بريدية وكذلك إشعار في هاتفك، لكن جوجل الآن تتقدم خطوة أكثر من ذلك فإنها ستعرض عليك التحذير الأمني في تطبيقاتها الرسمية أيضاً.

هذا يعني لو كنت تتصفح أي تطبيق من جوجل وهناك تحذير أمني لك مثل دخول مشبوه للحساب ولم تنتبه للإشعارات ولا الرسائل البريدية الواردة، فإنه عبر نفس التطبيق ستلاحظ ظهور نقطة حمراء بجانب صورة ملفك الشخصي وبالضغط عليها يمكنك الاطلاع على التحذير والتعامل معه.

كانت الشركة قد أطلقت خاصية تحذيرات أندرويد Android alerts في عام 2015 ومنذ ذلك الوقت ارتفع معدل تفاعل المستخدمين مع التحذيرات المتعلقة بحسابهم بمقدار 20 مرة، خاصة من ناحية سرعة التعامل مع التحذير.

التحديث الجديد سيزيد من ذلك حيث مهما كان تطبيق جوجل الذي تستخدمه سيمكنك الوصول للتحذير، هذا يعني التعامل السريع معه. وسيبدأ إطلاق هذا التحديث إلى عدد محدود من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة، ويتاح لكافة المستخدمين العام المقبل.

المصدر:

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