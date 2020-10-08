تدعم منصة Discord إدارة الاشتراكات مباشرة من متجر جوجل بلاي

Discord هي عبارة عن منصة مراسلة شائعة بين اللاعبين، تُوفّر الكثير من الأدوات لتنظيم جلسة ألعاب أو بث مباشر، وبعض من ميزاتها الأكثر تقدّمًا، تتطلب من المستخدمين الاشتراك المدفوع، على سبيل المثال، تحميل الملفات الكبيرة ودقة البث الأعلى، لكن، اعتبارًا من اليوم، يمكن إدارة هذه الميزات مباشرة من خلال متجر بلاي، إلى جانب أي عمليات شراء أخرى.

حيث في الماضي، كان يتم التعامل مع عمليات الشراء التي تتم في تطبيق Discord من قبل الشركة نفسها، بدلاً من معالج IAP الخاص بجوجل، ومؤخرًا بدأت الأخيرة، في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات التي تتحايل على نظامها، لذا فإن إجراء Discord لهذا التغيير قد ينبع من ذلك.

ومع ذلك، هناك عدد قليل من مكامن الخلل بالنسبة لأولئك الذين لديهم اشتراك بالفعل، حيث وفقًا للأسئلة الشائعة الخاصة بالخدمة، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأشياء كما هي ودفع Discord مباشرةً، فستتمكن فقط من إدارة خطتك على تطبيق سطح المكتب أو موقع الويب، وسيكون تطبيق اندرويد هو متجر جوجل بلاي فقط، وإذا كنت ترغب في نقل خطتك الحالية إلى متجر بلاي، فستحتاج إلى إلغائها وتجديدها بمجرد انقضاءها بالكامل.

أخيرًا، هذه الخطوة متاحة حاليًا في عدد محدود من دول العالم، على أن يتم إضافة المزيد من البلدان خلال الفترة القادمة، دون أي ذكر تفاصيل حول تاريخ بعينه، لكي نراها متاحة بشكل أكبر.

المصدر:

Discord