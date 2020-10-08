الآن نمط التصوير الليلي متاح على تطبيق كاميرا جوجل جو

في وقت سابق من هذا العام، وكجزء من محاولة توفير التصوير الفوتوغرافي المتطور للأجهزة الضعيفة، قدّمت جوجل تطبيقها كاميرا جو “Camera Go”، والذي وفّر إمكانية الوصول إلى حيل التصوير الفوتوغرافي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل مع الحفاظ على متطلبات مساحة التخزين وقوة المعالجة عند الحد الأدنى.

وفي سباق الحديث، كان الوضع الرأسي الميزة الرئيسية لتطبيق كاميرا جوجل جو، والآن يبدو أن هناك إمكانية أخرى مطلوبة بشدة قادمة قد أصبحت متاحة للمستخدمين، وهي دعم التطبيق الآن للتصوير في الإضاءة المنخفضة “النمط الليلي”.

من جانبه، وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تساوي قدرات Night Sight، إلا أن الحصول على الوضع الليلي المماثل للعمل على الأجهزة ذات ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت لهو أمر مثير للإعجاب، وهنا أشارت جوجل، أن الوضع الجديد سيُمكّن المستخدمين من التقاط الصور بألوان أكثر إشراقًا ودقة حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة.

كما ويُمكن للوضع الليلي، التقاط لقطات متزامنة ودمجها لإنتاج صور أكثر وضوحًا في الإضاءة المنخفضة دون التسبب في زيادة الضوضاء أو معالجة كاذبة، تمامًا مثل الأوضاع المماثلة على الأجهزة المتطورة من جوجل وسامسونج، والذي بدوره سيلتقط إطارات متعددة تستخدمها معًا لرسم التفاصيل ونطاق ديناميكي في الإضاءة المنخفضة دون التسبب في أي مشاكل.

أخيرًا، وضّحت جوجل بأن هذه الإضافة ستكون متاحة أولًا لمالكي هاتف نوكيا 1.3 في 27 دولة، وذلك عبر تحديث للتطبيق من خلال متجر جوجل بلاي، أما أجهزة أندرويد جو الأخرى، فعليهم الانتظار لأشهر قليلة.