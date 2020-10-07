جديد تطبيقات أندرويد: Nyx مشغل صوتيات بمزايا تجعله الأقوى

بغض النظر عن وجود مُشغّل صوتيات على أي هاتف أندرويد، يمتلأ متجر جوجل بلاي بالمئات من هذه التطبيقات، وأولًا وأخيرًا، يعود اتخاذ قرار الاختيار على المستخدم، ومع ذلك، نحن بدورنا نختار الأفضل لكم، Nyx أحد هذه التطبيقات، وهو عبارة عن مشغل صوتيات يُوفّر الكثير من المميزات التي بطبيعة الحال تجعله يستحق التثبيت.

فبعيدًا عن التصميم المتقن والرسوم والانتقالات الحركية، يدعم تطبيق Nyx نحو 24 ثيّم مختلف، من بينها الثيم المظلم، وميزة تكرار جزء فقط من المسار الصوتي، إلى جانب دعمه لزيادة مستوى الصوت حتى 150%، مع خيارات جدولة قوائم التشغيل وتصفّح الملفات من خلال المجلدات، وتشغيل الصوت بتأثير ثلاثي الأبعاد.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يدعم هذا التطبيق أيضًا، عرض الكلمات على الشاشة، ومحرك بحث للوصول إلى ما تريده بسرعة، وأداة موازنة الصوت، وعبر الأخيرة، تستطيع معادلة الصوت التلقائي، جنبًا إلى جنب، وجود العشرات من إعدادات الصوت المُعدّة مسبقًا، وهذا يُرافقه مجموعة أخرى من التأثيرات المتحركة، والكثير الكثير ستجده مع هذا التطبيق.

أخيرًا، تطبيق Nyx متوفّر في الوقت الحالي للتحميل مجّانًا وبالكامل على متجر جوجل بلاي، حيث أشار القائمون عليه، أنه بمجرد أن يصبح جاهزًا تمامًا، ستتحوّل بعض أدواته المجانية إلى مدفوعة.

تحميل تطبيق Nyx على نظام تشغيل أندرويد.