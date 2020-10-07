إنتل ستطلق معالجات الحواسيب المكتبية “Rocket Lake” الجيل الحادي عشر بداية 2021

أكدت شركة إنتل عزمها إطلاق معالجات الجيل الحادي عشر “11th Gen” سلسلة Rocket Lake للحواسيب المكتبية بداية العام القادم 2021 مع دعم معيار PCIe 4.0 في اللوحة الأم “المذربورد”.

ولم تحدد إنتل تاريخًا بعينه للإطلاق المنتظر في وقت تتخضر فيه الشركة المنافسة AMD للكشف عن أول معالجاتها المخصصة للحواسيب المكتبية والمنبية على الجيل الجديد من معمارية Zen 3 غدًا الخميس.

لكن هذا لن يؤثر بطبيعة الحال أو يغيير من حقيقة هيمنة إنتل على سوق الحواسيب المكتبية القوية؛ أو ينفي استمرارها في التوسع في السوق لصالح AMD.

كما يمكن قراءة إعلان وتأكيد إنتل إطلاقها للمعالجات الجديدة في هذا الوقت بالتحديد على أنه تذكير للمصنعين والمستهليكن على حد سواء أن هنالك خيارات قوية ستتوفر في السوق على غرار معالجات AMD المزمع الكشف عنها غدًا.

وفي توقعات لموعد الإعلان الرسمي عن معالجات إنتل Rocket Lake؛ زعم موقع Videocardz أن الشركة ستكشف عنها في مارس المقبل 2021، حيث جاء في التقرير أيضًا أن المعالجات الجديدة ستأتي متوافقة مع سلسلة إنتل مذربورد 400 المتواجدة في السوق حاليًا، والذي يعد خبرًا سعيدًا لمن يود الترقية للمعالجات الجديدة وقت إطلاقها.

فيما جاءت تسريبات أخرى حول المعالجات في تقرير لموقع Wccftechتتحدث عن كونها ستأتي ينفس تقنية التصنيع 14 نانومتر التي تستخدمها الشركة منذ سنوات؛ مع التنويه أن الشركة دعمتها بتحسينات من معمارية Willow Cove من الجيل الحادي عشر التي توفر ثباتًا ومرونة أكبر في عمليات الترقية لتقنيات التصنيع الأعلى مستقبلاً.

وكما ذكرنا في بداية الخبر بأن اللوحة الأم الحاضنة للمعالج تدعم معيار PCIe 4.0 فإنه من المتوقع أيضًا أن تأتي سلسلة Rocket Lake مع معالج رسومات Xe جديد ودعم Thunderbolt 4 وUSB4.

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المصدر

The Verge