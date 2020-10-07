أفضل عروض وتخفيضات متجر نقطة المستمرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي

بدأنا في الأسبوع الماضي معكم رحلة نقدم فيها أبرز عروض و تخفيضات المتاجر الإلكترونية، فبعد متجر أمازون السعودية الذي استعرضنا منتجاتها أكثر من مرة، نأتي اليوم إلى متجر نقطة الذي يوفر معه العديد من العروض في المملكة العربية السعودية والمستمرة حتى 15 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

لذلك، سنستعرض لكم أبرز تخفيضات وعروض متجر نقطة لبعض ملحقات الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والتي لا تقتصر على قائمتنا القصيرة. كما يمكنكم الإطلاق على منتجات أخرى تقنية أو غير تقنية ضمن حملة عروض اليوم الوطني السعودي هنا.

باقة UNIQ SMART PD

توفر هذه الباقة مجموعة من معدات الشحن من العلامة التجارية المميزة، يونيك، والتي تضم شاحنًا لاسلكيًا ومعه بنك الطاقة، بجانب وصلات تدعم منافذ USB A و USB C للشحن السريع بتقنية PD بقوة 18 واط، وغيرها من المزايا.

تأتي هذه الباقة المتكاملة بسعر 290 ريالًا سعوديًا وبتخفيضات تصل نحو 40 ريالًا في الوقت الحالي، ويمكن الحصول عليها من هنا.

جهاز Air Capsule المدعوم بشاحن سريع

تزداد الحاجة للتعقيم على مدار اليوم هذه الفترة بسبب جائحة كورونا، وهذا ما يوفره جهاز Air Capsule لتعقيم الأغراض باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ما يمنح راحة كاملة لتفادي أي خطر للإصابة بالفيروسات والبكتيريا. وما يميز هذا الجهاز هو قدومه مع شاحن سريع مدمج مع منافذ USB A و USB C للشحن السريع.

هذا الجهاز يتوفر الآن على متجر نقطة بسعر 209 ريالات سعودية، ويمكن معرفة المزيد عنه والحصول عليه من هنا.

بنك الطاقة الثلاثي HYDEAIR من يونيك

تتيح شركة يونيك للمستخدمين العديد من الخيارات المميزة، وبنك الطاقة أو باور بانك HYDEAIR أحد هذه الخيارات. يدعم بنك الطاقة تقنية الشحن اللاسلكي لتسهيل عملية الشحن، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 18 واط مع توفير منفذ USB C.

يتوفر بنك الطاقة HYDEAIR من يونيك بسعر 209 ريالات سعودية على المتجر، ويمكن الانتقال لشراء المنتج من هنا.

كفر حماية باسيوس لهواتف آيفون X

يتوفر هذا الكفر لحاملي هواتف آيفون X باللونين الأحمر والأسود، ويتميز بوجود مسكة في الخلف، وتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف، بالإضافة إلى أريحية في حمله.

ولحماية هاتفك من الخدوش والحفاظ على إلي أبعد حد، يمكن الحصول على كفر باسيوس بسعر 39 ريالًا سعوديًا مع خصم صل 25 ريالًا من هنا.

حقيبة مور بلس الجلدية

تضيف حقيبة مور بلس الجلدية بعض الأناقة أثناء حملها والاحتفاظ بأهم الأغراض اليومية البسيطة لا سيما بنك الطاقة أو السماعة وغيرها، وهي تناسب الجنسين كونها تأتي بألوان متنوعة.

يمكن الحصول على خصم 10 ريالات سعودية على هذه الحقيبة بمناسبة عروض اليوم الوطني السعودي المستمرة، لتكون بسعر 79 ريالًا سعوديًا عند شرائها من هنا.