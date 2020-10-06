Capacity Info تطبيق جديد لمراقبة أداة البطارية وتآكلها

لجميع أولئك الذين يرغبون في مراقبة أداء البطارية، يمكن أن يكون تطبيق Capacity Info الجديد على متجر جوجل بلاي، مفيد بشكل خاص، حيث في الواقع، يسمح لك بمشاهدة كيف تتصرف بطارية هاتفك الذكي بالتفصيل، وتحديدًا في إعادة شحنها وتفريغها.

وفور تحميلك للتطبيق، ستُلاحظ أنه يضع لك جميع المعلومات في شاشتين، الأولى ستعرض لك أداء البطارية في الوقت الحالي، أما الثانية، ستوضّح لك السعة القياسية للبطارية، إلى جانب مواصفاتها الفنية، فضلًا عن دعمه لتنشيط الإشعارات المنسدلة للاطلاع على معلومات البطارية الأساسية مباشرةً من هناك.

وعلى سبيل الحصر لا الشمل، سيعرض لك التطبيق “نسبة استهلاك البطارية، القدرة المتبقية، القدرة المضافة أثناء الشحن، مستوى البطارية، حالة الشحن، تفريغ البطارية، الحد الأقصى والمتوسط والأدنى لتيار الشحن والتفريغ، وأكثر من ذلك بكثير”.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق Capacity Info للتحميل على متجر جوجل بلاي بشكل مجاني وكامل، ويكفي للاستفادة منه، أن يكون جهازك يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Capacity Info على أندرويد.