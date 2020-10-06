تعرّف على جميع أكواد أندرويد لفتح ميزات واختبارات مخفية

من قال أن أسرار نظام التشغيل أندرويد تنتهي! حيث لطالما كانت هناك الكثير من الميزات التي تحتاج من المستخدم التعمّق أكثر لاكتشافها، وكون أن طبيعة النظام مفتوح المصدر، فهناك كم هائل من المعلومات حوله، والتي صراحةً، لا يمكن للشخص العادي الوصول إليها بسهولة، عمومًا، بعيدًا الميزات التي يمكن البحث عنها في تطبيق الإعدادات، نحن هنا بصدد التعمّق أكثر، وتحديدًا الوصول إلى الأكواد السرية الخاصة بنظام أندرويد، التي يمكن التعامل معها من لوحة الاتصال فقط، كما وأن هذه الأكواد كفيلة بأن يصل معها المستخدم للكثير من الميزات المخفية، جنبًا إلى جنب الوصول إلى شاشة الاختبارات، كاختبار الشاشة والواي فاي ,,إلخ، فإذا كنت أحد المهتمين بالوصول إلى أكواد أندرويد ، فتابع القراءة حتى النهاية.

تحذير مهم:

يجب أن تكون حذرًا بالتعامل مع هذه الأكواد، وفي حالة عبثك وأنت لا تدري ماذا تفعل، يمكن أن يسبب ذلك أذى كبير لجهازك الاندرويد أنت غنى عنه، كمسح جميع بياناتك، أو الوصول لمرحلة لا يمكنك فيها استخدام هاتفك، لذا مرّة أخرى، كن حذرًا.

التعريف برموز أو أكواد أندرويد المخفية وكيفية الوصول إليها؟

نبدأ بالشق الأخير من العنوان، حيث يمكن الوصول إليها من لوحة الاتصال، ولا تتطلب منك أن تكون متصلًا بالانترنت، وبالعادة، تبدأ هذه الرموز أو الأكواد برمز النجمة أو رمز الهاشتاق، وبما أن هذه الاكواد عالمية، فهي تعمل على السواد الأعظم من اجهزة أندرويد، مع الإشارة، أنه مع كل إصدار جديد للنظام المذكور، يتم تحديث هذه الأكواد.

بنفس الوقت، لن تعمل جميع أكواد أندرويد على هاتفك، ويعود السبب إلى أنها أكواد خاصة بالشركات المصنعة للهاتف، فعلى سبيل المثال، هاتفك شاومي والكود خاص بـ HTC، بالتالي، هناك احتمال كبير في عدم استجابة الرمز، كما وهناك رموز خاصة بشركة الاتصالات خاصة بالبلد، والآن دعونا نتعرّف على أهم أكواد أندرويد السرية.

أولًا: الرموز الخاصة بالمعلومات

* # 06 # | هذا الكود لإظهار رقم IMEI الخاص بهاتفك، والذي عادةً يتكون من 15 رقم تسلسلي فريد.

| هذا الكود لإظهار رقم IMEI الخاص بهاتفك، والذي عادةً يتكون من 15 رقم تسلسلي فريد. * # 0 * # | يُظهر لك هذا الكود قائمة بمعلومات جهازك، واحتمال أن لا يعمل مع جميع أجهزة أندرويد.

| يُظهر لك هذا الكود قائمة بمعلومات جهازك، واحتمال أن لا يعمل مع جميع أجهزة أندرويد. * # * # 4636 # * # * | رمز آخر مشابه لعمل الكود السابق، وهو إظهار قائمة المعلومات.

| رمز آخر مشابه لعمل الكود السابق، وهو إظهار قائمة المعلومات. * # * # 34971539 # * # * | هذا الكود خاص بإظهار المعلومات الخاصة بالكاميرا.

| هذا الكود خاص بإظهار المعلومات الخاصة بالكاميرا. * # * # 1234 # * # * | إصدار برنامج المساعد الرقمي الشخصي.

| إصدار برنامج المساعد الرقمي الشخصي. * # 12580 * 369 # | هذا الكود كفيل بإظهار معلومات البرامج والأجهزة.

| هذا الكود كفيل بإظهار معلومات البرامج والأجهزة. * # 7465625 # | لإظهار حالة قفل الجهاز اكتب هذا الكود.

| لإظهار حالة قفل الجهاز اكتب هذا الكود. * # * # 232338 # * # * | للتعرف بسرعة على عنوان الماك “MAC” الخاص بك.

| للتعرف بسرعة على عنوان الماك “MAC” الخاص بك. * # * # 232337 # * # | للتعرف على عنوان البلوتوث.

| للتعرف على عنوان البلوتوث. * # * # 2222 # * # * | للتعرف على إصدار الجهاز “إصدار أندرويد الحالي”.

| للتعرف على إصدار الجهاز “إصدار أندرويد الحالي”. * # * # 3264 # * # * | التعرف على معلومات ذاكرة الوصول العشوائي “RAM”.

| التعرف على معلومات ذاكرة الوصول العشوائي “RAM”. * # * # 44336 # * # * | التعرف على إصدار البرنامج ومعلومات التحديث الخاص بأندرويدك.

ثانيًا: رموز الاختبارات

لربما تكون هذه الاكواد هي الأهم، والتي عادةً يتم التطرق إليها عند شراء هاتف مستعمل، لذا احفظ هذه الرموز أو انسخها لفائدتها.

* # * # 197328640 # * # * | وضع الاختبار.

| وضع الاختبار. * # * # 232339 # * # * | اختبار الواي فاي Wi-Fi.

| اختبار الواي فاي Wi-Fi. * # * # 0842 # * # * | اختبار السطوع والاهتزاز.

| اختبار السطوع والاهتزاز. * # * # 2664 # * # * | اختبار شاشة اللمس.

| اختبار شاشة اللمس. * # * # 232331 # * # * | اختبار البلوتوث.

| اختبار البلوتوث. * # * # 1472365 # * # * | اختبار GPS السريع.

| اختبار GPS السريع. * # * # 1575 # * # * | اختبار GPS الكامل.

| اختبار GPS الكامل. * # * # 0283 # * # * | اختبار استرجاع الحزم.

| اختبار استرجاع الحزم. * # * # 0 * # * # * | اختبار شاشة LCD.

| اختبار شاشة LCD. * # * # 0289 # * # * | اختبار الصوت.

| اختبار الصوت. * # * # 0588 # * # * | اختبار مستشعر القرب.

ثالثًا: رموز خاصة ببعض شركات تصنيع الهواتف المحمولة

## 7764726 | يُظهر هذا الكود قائمة Droid المخفية والخاصة بأجهزة موتورولا.

| يُظهر هذا الكود قائمة Droid المخفية والخاصة بأجهزة موتورولا. * # * # 3424 # * # * | إظهار برنامج اختبار الخاص بهواتف HTC.

| إظهار برنامج اختبار الخاص بهواتف HTC. ## 786 # | إظهار قائمة إعادة تعيين هواتف HTC.

| إظهار قائمة إعادة تعيين هواتف HTC. ## 3282 # | إظهار قائمة EPST بهواتف HTC.

| إظهار قائمة EPST بهواتف HTC. ## 3424 # | إظهار وضع التشخيص الخاص بهواتف HTC.

| إظهار وضع التشخيص الخاص بهواتف HTC. ## 33284 # | قائمة اختبار أخرى لهواتف HTC.

| قائمة اختبار أخرى لهواتف HTC. ## 8626337 # | قم بتشغيل Vocoder لهاتفك الأتش تي سي.

| قم بتشغيل Vocoder لهاتفك الأتش تي سي. * # * # 4636 # * # * | إظهار قائمة معلومات هاتف الأتش تي سي.

رابعًا: رموز التكوين

أجدر بالإشارة، أن هذه الرموز للمستخدمين المتقدمين، فيجب عدم العبث بها لطالما لا تعرف ما تفعله، وهي 5 أكواد لا غير.

* # 9090 # | إظهار قائمة بإعدادات التشخيص الخاصة بجهازك.

| إظهار قائمة بإعدادات التشخيص الخاصة بجهازك. * # 301279 # | إعدادات الوصول إلى HSDPA / HSUPA، ويعني “HSDPA ” ويعني بروتوكول ارتفاع سرعة النفاذ للحزم المستقبلة، أما بروتوكول “HSUPA” يعني ارتفاع سرعة النفاذ للحزم المرسلة.

| إعدادات الوصول إلى HSDPA / HSUPA، ويعني “HSDPA ” ويعني بروتوكول ارتفاع سرعة النفاذ للحزم المستقبلة، أما بروتوكول “HSUPA” يعني ارتفاع سرعة النفاذ للحزم المرسلة. * # 872564 # | إعدادات USB.

| إعدادات USB. * # 9900 # | وضع تفريغ النظام واخاص بالمطورين.

| وضع تفريغ النظام واخاص بالمطورين. ## 778 + زر اتصال الأخضر | إظهار قائمة EPST والتي أيضًا خاصة بالمطورين.