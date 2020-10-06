انستجرام تتيح تصفح أرشيف القصص بطريقة أسهل

مع أن قصص انستجرام يتم حذفها تلقائياً من الظهور للعامة بعد مرور 24 ساعة على نشرها، إلا أنها لا تحذف من التطبيق، بل تبقى في أرشيف خاص بك، والآن لدى التطبيق طريقة سهلة لتصفحه.

يحتفظ انستجرام بأرشيف بالقصص المنشورة سابقاً حتى 3 أعوام، والآن هناك تقويم شهري يمكن من خلاله بسهولة تصفح القصص بناءً على تاريخ نشرها، فيمكنك بسهولة الانتقال إلى يوم معين من أي شهر طوال السنوات الماضية واستعراض القصص المنشورة فيه.

بالطبع هناك خيار لإعادة نشر أي قصة قديمة سبق وتم نشرها، بهذه الطريقة يمكنك العودة إلى القصص المتعلقة بمناسبات معينة مثل حفل زفاف أو عيد ميلاد أو تخرج أو حتى عطلة الصيف وتذكر قصصها وإعادة مشاركتها.

من ناحية أخرى أعلنت انستجرام عن خواص جديدة لمنع التنمر بدأ تطبيقها تلقائياً مثل إخفاء التعليقات المشابهة لتعليقات سبق لك الإبلاغ عنها. لاحظ هنا أن انستجرام أصبح يفهم معنى التعليقات ولايقوم بحذفها بل يخفيها عن الظهور لك فقط، وهناك خيار لعرضها.

أما بالنسبة لمن ينشرون تعليقات مسيئة فإن انستجرام ستعرض عليهم رسالة تحذيرية تشجعهم على التفكير مجدداً قبل نشر تلك التعليقات.

أخيراً واستمراراً لما تفعله معظم الشبكات الاجتماعية اليوم مثل تويتر وفيس بوك، فإن انستجرام أيضاً أصبح يعرض عبارة في صفحة الملف الشخصي الخاصة بحسابات وسائل إعلام وحسابات يتم إدارتها من قبل الدول حتى يعرف المستخدمين أنها لاتنشر محتوى محايد.

المصدر:

TechCrunch