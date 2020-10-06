آبل تحدد 13 أكتوبر موعدًا للكشف عن سلسلة آيفون 12

حددت شركة آبل 13 أكتوبر الجاري موعدًا لمؤتمرها القادم الذي ربما ستكشف فيه عن سلسلة هواتف آيفون 12 المنتظرة بشدة.

سيكون مؤتمر آبل بعنوان “Hi, Speed” أو “مرحبا، بالسرعة” كما ظهر في بطاقة الدعوة التي نشرتها الشركة عبر الإنترنت، وهو ما يعد تلميحًا إلى قدوم سلسلة آيفون 12 مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G وعتاد مرافق يرفع من سرعة الهواتف.

ومن المنتظر أن يبدأ المؤتمر الساعة 8:00 مساءً في الثالث عشر من أكتوبر، أي بعد حوالي أسبوع فقط من اليوم.

كانت آبل على غير العادة قد عقدت مؤتمرها السنوي في سبتمبر دون الكشف عن هواتف آيفون على غير العادة، واكتفت بالكشف عن الجيل السادس من الساعة الذكية ونسخة مصغرة من الساعة باسم SE وأجهزة آيباد اللوحية بنسخة آيباد 8 بجانب آيباد آير، بالإضافة إلى بعض الخدمات مثل Apple One التي تجمع أهم خدمات الشركة ضمن اشتراك موحد بسعر منافس، وخدمة اللياقة البدنية Fitness +.

يُشار أن سلسلة آيفون القادمة ربما ستأتي مع 4 نسخ، وكذلك بمزايا مثل شاشة بسرعة 120 هرتز وتقنية الجيل الخامس.

المصدر:

Apple