“زين السعودية” تحتفل بمرور عام على إطلاق شبكتها للجيل الخامس 5G

عام مر على إطلاق شركة “زين السعودية” شبكتها للجيل الخامس (5G) داخل المملكة. ومنذ ذلك الوقت حتى اللحظة، لم تتوقف الشركة عن التحديث والتطوير والتوسّع حتى باتت علامة “زين السعودية” مرادفة لشبكة الجيل الخامس وللأداء الأفضل في المنطقة والعالم. وقد انعكس خيار التحديث والابتكار المستمرين اللذين تبنّتهما الشركة الفتية، على تجربة الاستخدام التي تقدّمها إلى عملائها. فكانت الأفضل لناحية التغطية الجغرافية، والأفضل في التطبيقات الاجتماعات الافتراضية، وكذلك في الألعاب الإلكترونية. وكل ذلك بموازاة تحوّل الشركة إلى الربحية بالكامل، وتسجيلها أفضل النتائج الربحية والتشغيلية في تاريخها. فما هو سر رحلة الجيل الخامس (5G) مع “زين السعودية”؟

إنجازات بفترة قياسية

عندما أطلقت شركة “زين السعودية” شبكة الجيل الخامس (5G)، كانت لديها خطّة واضحة حول كيفية تعميم هذه الخدمة على مناطق المملكة كافة، وبالجودة والفعالية نفسيهما. فانطلقت من 20 مدينة بدايةً من خلال 2000 برج ضمن خطة توسّعية متكاملة، لتنتقل اليوم وفي خلال 12 شهرًا فقط لتغطية 47 مدينة بأكثر من 4000 برج. وتستمر الشركة في التوسّع بنشر تغطية الجيل الخامس، مستهدفةً مدناً جديدة من جهة، ومن جهة أخرى توسّعًا أكبرَ في المدن التي تمت تغطيتها بالجيل الخامس مسبقًا، وذلك عبر تحديث خرائط التغطية بشكل أسبوعي على موقع الشركة.

وفي موازاة ذلك، حرصت الشركة على مواكبة التوسّع الجغرافي بتعزيز جودة الخدمة المقدّمة من خلال دمج التردّدات لشبكتها للجيل الخامس. وبالتالي، كانت “زين السعودية” أوّل مشغّل اتصالات في العالم يوفّر هذه الخاصية لعملائه، والتي تمكن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 جيجابت في الثانية، مما يوفر تجربة أفضل وأسرع في استخدام إنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية وقطاع الأعمال بشكلٍ غير مسبوق.

وانطلاقًا من دورها الوطني، حرصت شركة “زين السعودية” على وضع شبكتها للجيل الخامس في خدمة مسيرة التحوّل الرقمي للمملكة، وبما يسهم في رفع سقف الابتكار لمستقبل أكثر تطورًا عبر مجتمع واقتصاد معرفي متكامل، يمتلك أحدث التقنيات والخدمات التي رسمتها رؤية المملكة 2030. فكانت الشركة، شريكًا رئيسًا في ترقية خدمات الجيل الخامس في العديد من المرافق الرئيسة والفعاليات الوطنية، فدشّنت شبكة الجيل الخامس في مطار خليج نيوم، ووفّرت للحجاج تجربة رائدة في موسم حج 2019 من خلال تغطية المناطق الرئيسة في مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة بشبكة الجيل الخامس. وأتاحت خدمات الجيل الخامس خلال احتفال إطلاق التأشيرة السياحية في المملكة. هذا بالإضافة إلى تغطية جامعة الجوف بشبكة الجيل الخامس، ورعاية العديد من المناسبات مثل موسم الدرعية 2019 ومسابقة PUBG.

الأسرع في المملكة والمنطقة

كانت شركة “زين السعودية”، طوال الأشهر الـ12 المنصرمة، محط أنظار الجهات المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، والتي كانت تراقب عن كثب التحسينات الكبيرة التي تحقّقها الشركة والاستثمارات النوعية التي تضخّها في هذا القطاع الهام. وسرعان ما أثمرت جهود “زين السعودية” نتائج نوعية في تقارير هذه الجهات، وذلك لتغطيتها جميع المناطق الإدارية بالمملكة بالجيل الخامس، متصدرةً المركز الأول في 12 من أصل 13 منطقة إدارية بحسب تقرير مقياس الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما تصدّرت الشركة قائمة شركات الاتصالات، ضمن فئة زمن الوصول للألعاب الإلكترونية الأكثر استخدامًا في المملكة، حيث احتلت زين المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى 4 من أصل 5 ألعاب يقيسها التقرير، وشملت: Fortnite، FIFA20، APEX، وLeague Legends. وعلى صعيد زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة، كانت خدمة “زين السعودية” الأسرع في الوصول في تطبيقيّ Zoom وMicrosoft Teams.

واكتسبت هذه النتائج المحلية التي حقّقتها “زين السعودية” عمقًا دوليًا تمثّل بإشادة جهات دولية لتفوّق الشركة حيث منحت شركة “أوكلا (Ookla) “العالمية، المالكة لموقع Speedtest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالميًا شركة “زين السعودية” جائزة “أسرع إنترنت منزلي في المملكة”، حيث تمكّنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز بفضل توسّعها للشبكة واستثماراتها النوعية في البنية التحتية. وتوالت التقديرات الدولية لإنجازات الشركة بجوائز عديدة حصدتها، كان أبرزها جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس خلال قمةTelecom Review لقادة قطاع الاتصالات، وجائزة أفضل مشغّل في الشرق الأوسط للعام 2019، من مجلة CommsMEA.

نجم رقمي صاعد

ساهمت الإنجازات النوعية والمتسارعة التي حققتها شركة “زين السعودية” خلال فترة قياسية، في وضعها تحت مجهر المؤسسات الإعلامية العالمية وتلك المتخصصة بأبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات. فوصفت “أناليسيس ميسون” (Analysys Mason)، المتخصّصة في مجالات الاستشارات والأبحاث في الاتصالات والإعلام والتقنية، إنجازات شركة زين بالاختراقات النوعية في مجال الوصول اللاسلكي الثابت FWA)) لشبكات الجيل الخامس (‎5G) في المملكة، حيث أظهرت الشركة قدراتها التقنية في تطوير عروض بيع بالتجزئة مدعومة بأجهزة العملاء الفائقة الأداء وتوفير الخدمات بأساليب تتسم بالسرعة والدقة. وكشف التقرير المذكور الذي يغطي أكثر من 110 دول حول العالم، أن “زين السعودية” تمكّنت من تحمل تكاليف إطلاق شبكة الجيل الخامس (‎5G) من خلال تطوير مصدر إيرادات جديد باستخدام الوصول اللاسلكي الثابت لشبكات الجيل الخامس (‎5G). وقد مكن هذا التقدم السريع بدوره شركة زين من بناء قاعدة المشتركين فيها بشكل أفضل، مع البدء في تحقيق عائدات من نشر شبكات الجيل الخامس (‎5G).

أما شركة OpenSignal المتخصّصة في رسم خرائط التغطية اللاسلكية ومصادر البيانات لجميع المشغلين حول العالم، فأشادت في تقريرها الذي نشرته في سبتمبر 2020 بأداء “زين السعودية”، مؤكدة أنها حقّقت، ضمن فئة الأكثر تحسنًا بين مشغلين من حول العالم، تحسنًا كبيرًا في خدمات بث الفيديو، والتي بلغت نسبتها في التحسن 26%. وأطلقت على شركة “زين السعودية” لقب النجم العالمي الصاعد في تجربة بث الفيديو.

كما ساهمت شركة “زين السعودية”، من خلال إنجازاتها في شبكة الجيل الخامس، في دعم التحوّل الرقمي للمملكة وتعزيز تنافسيتها العالمية على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فجاءت السعودية ضمن تصنيف OpenSignal في المرتبة الأولى في سرعة تنزيل شبكة الجيل الخامس، بسرعة بلغت 144.5 ميجابت في الثانية، تلتها كندا، ومن ثم كوريا الجنوبية.

يبدو جليًا أن ما حقّقته شركة “زين السعودية” خلال عام واحد لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ليكلّل الجهود المبذولة في التخطيط والاستثمار النوعي والأبحاث والتطوير والابتكار. وهي سمات لطالما ميّزت مسيرة الشركة سواء في خدماتها أو منتجاتها أو حتى مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية. ويقف خلف هذه المنجزات شابات وشبان سعوديون بكفاءات متميزة وهمم عالية تسير بوحي قيادة هذه البلاد المباركة، وبطموحٍ عنانه حد السماء وإرادة صلبة لم تتأخر عن تبنّي الأحلام لتستحيل واقعًا مشرقًا.