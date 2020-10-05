انستجرام ستتيح التسوق من مقاطع IGTV الطويلة و Reels القصيرة

تعتزم انستجرام اختبار خاصية التسوق بتطبيقها على المزيد من الأقسام والمحتوى. حيث أضافت أدوات التسوق في قسمي Reels و IGTV.

البداية ستكون مع IGTV وفي وقت لاحق من العام ستختبرها على Reels لتتيح لأصحاب القنوات بيع المنتجات بواسطة مقاطع الفيديو.

بهذه الطريقة فإن انستجرام توفر للشركات والمؤثرين أصحاب الحسابات الكبيرة اسلوب جديد لزيادة الدخل والاستفادة من تواجدهم على المنصة.

كما أن انستجرام ستختبر خاصية عرض الإعلانات ضمن مقاطع فيديوهات IGTV الطويلة لبعض الحسابات مقابل مشاركتهم بنسبة من العوائد.

ويلجأ المستخدمين عادة إلى توجيه المستخدمين لمتاجرهم الخاصة لإتمام عملية التسوق. لكن الآن سيمكن الإشارة للمنتجات ضمن الفيديوهات وإتاحتها للشراء عبر تطبيق انستجرام نفسه.

طوال الفترة الماضية كانت فيس بوك تركز على تعزيز خواص التجارة الإلكترونية والدفع عبر انستجرام، فقد أتاحت منذ بداية العام الجاري للشركات الأمريكية قبول الدفع لقاء المنتجات ضمن انستجرام، وهناك خطة لإطلاق قسم خاص بالتسوق في التطبيق، كما سمحت للمؤثرين ببيع المنتجات أثناء البث المباشر، وقبل كل هذا أضافت التسوق للصفحة الرئيسية والقصص وقسم الاستكشاف.

المصدر:

Engadget