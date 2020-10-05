أبرز عروض و تخفيضات أمازون السعودية على ملحقات الهواتف والأجهزة الإلكترونية

نعود إليكم هذا الأسبوع في عالم التقنية مع قائمة جديدة تضم أبرز عروض و تخفيضات أمازون السعودية على ملحقات الأجهزة الإلكترونية و الهواتف الذكية والتي ستوفر عليكم جزءًا من قيمتها الأصلية في حال كنتم ترغبون بشرائها.

إليكم اختياراتنا لأفضل تخفيضات و عروض أمازون السعودية الحالية:

سوار ساعة آبل Lucky Band

هناك الكثير من الأساور التي تطرحها آبل والشركات المنتجة للملحقات لساعتها الذكية، لكنها تأتي غالبًا بسعر عال. لكن مع سوار ساعة آبل Lucky Band فالأمر مختلف مع السعر والخصومات المتاحة على أمازون السعودية.

توفير 33% من السعر الأصلي السعر الجديد 27 ريال سعودي فقط + ريال رسوم شحن يمكن الحصول على العرض عبر هذا الرابط: https://amzn.to/33uuiTu



سماعة باناسونيك ErgoFit Earbud

سماعة سلكية من العلامة التجارية باناسونيك الشهيرة، تأتي السماعة بتصميم أنيق وألوان عديدة تناسب جميع الأجهزة التي تناسب منفذ السماعة التقليدي.

خصم 10% على المنتج السعر الجديد 61.3 ريال سعودي + 20 ريال رسوم الشحن يمكن الحصول عليه من هذا الرابط: https://amzn.to/2GEv1bE



واقي الشاشة UGreen لهواتف آيفون 11 برو ماكس

عديدة هي منتجات UGreen للهواتف الذكية، واليوم تقدم لنا واقي لهواتف آيفون 11 برو ماكس مقاوم للخدش والكسر لمنح الهواتف قوة إضافية ومنح المستخدم راحة أثناء الاستخدام.

الشحن معتمد من أمازون توفير 15% على السعر الأصلي السعر الجديد 51 ريال سعودي يمكن الحصول على المنتج من خلال هذا الرابط: https://amzn.to/3lkCXhD



مكبر الصوت JBL Clip 3

تتميز JPL بتطوير وتصنيع العديد من ملحقات الهواتف المميزة، وهنا تقدم لنا مكبر الصوت JBL Clip 3 بتصميمه المميز مع اللون الأحمر وقدرته المضادة للماء، لتوفر معه تجربة صوتية مميزة بلا خوف.

خصم 42% السعر الجديد 177 ريال سعودي فقط + 22 ريال سعودي رسوم الشحن يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/36LwfgD



سماعة JBL T600BTNC اللاسلكية

يتجدد موعدنا مع منتجات JBL مع السماعة اللاسلكية المميزة JBL T600BTNC باللون الأبيض مع صوت نقي من شركة غنية عن التعريف.

خصم 43% على المنتج السعر الجديد 264 ريال سعودي + 24 ريال رسوم الشحن يمكن الحصول عليه من هذا الرابط: https://amzn.to/30yX6Z3



سماعة سوني اللاسلكية WH-CH510



تقدم لنا سوني العديد من السماعات وبأسعار متفاوتة، لكنها جميعها تتمتع بجودة عالية. وهو الأمر الذي ينطبق على سماعة WH-CH510 اللاسلكية الخفيفة والجميلة

خصم 34% على قيمة المنتج الأصلي السعر شامل الضريبة 168 ريال سعودي + 22 ريال سعودي رسوم شحن يمكن الحصول على عرض السماعة عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3ixxJx4



حاوية سماعة لاسلكية ORIbox AirPods



توفر آبل وغيرها من الشركات علبة مع سماعتها اللاسلكية التي تتمتع غالبًا بقدرتها على الشحن، لكن لحماية العلبة فقد طورت لنا الشركات الأخرى حاوية أو غلاف حماية لذلك، وهو ما ينطبق على ORIbox AirPods المصنوع من السيليكون.

خصم 10% من القيمة الأصلية السعر شامل الضريبة 37.5 ريال سعودي + 19 ريال سعودي رسوم الشحن يمكن الحصول على المنتج عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3lkCJXP



قلم شاشات اللمس ORIbox



نستمر مع شركة ORIbox والتي تقدم لنا هذه المرة نوعية مختلفة من المنتجات من خلال القلم الذكي ORIbox والذي يعمل مع شاشات اللمس على أحدث الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من سامسونج وآبل وغيرها.

توفير 14% على قيمة الكابل السعر الجديد 46 ريال سعودي فقط + 19.5 ريال سعودي رسوم شحن يمكن الحصول على الكابل بالسعر الجديد عبر هذا الرابط: https://amzn.to/34p40kR



الشاحن اللاسلكي 7.5 واط من CHOETECH

شاحن لاسلكي مميز جديد من CHOETECH بقوة 7.5 واط مناسب لمعظم الهواتف الذكية التي تدعم الشحن اللاسلكي من مختلف العلامات التجارية مثل سامسونج وآبل.

الشحن معتمد من أمازون توفير 18% من السعر الأصلي السعر الجديد 48.5 ريال سعودي يمكن الحصول على الحامل عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3nct5rM



حامل الكاميرا “ترايبود” SIRUI AM-005 52



عشاق ومحبو التصوير يرغبون بالحصول على أفضل الملحقات التي تساعدهم في إخراج أفضل أعمالهم، وهو ما يتوفر مع حامل الكاميرا المرن SIRUI AM-005 52 والذي يمكن استخدامه بعدة وضعيات وأماكن مختلفة.

توفير 165 ريال سعودي على السعر الأصلي السعر الجديد 392 ريال سعودي + 30 ريال سعودي رسوم شحن يمكن الحصول على المنتج من خلال هذا الرابط: https://amzn.to/3l83vlU



نرجوا أن تكون هذه المجموعة من عروض و تخفيضات أمازون السعودية قد حازت على إعجابكم، كما يمكنكم مشاهدة قائمتنا السابقة من هنا.