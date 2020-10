تويتر تطور خاصية جديدة للتحذير من التغريدات المضللة

أكدت تويتر أنها تعمل على ميزة جديدة تحمل الأسم الرمزي “Birdwatch” والتي تتيح للمستخدمين من تحذير بعضهم البعض أثناء تصفحهم تغريدات مضللة قد تؤدي إلى أضرار.

مازالت الكثير من التفاصيل حول الميزة الجديدة غير واضحة، وتعد تويتر أنها ستكشف المزيد لاحقاً، خاصة حول آلية العمل بالضبط ومتى ستطلقها للعموم.

ظهر الحديث لأول مرة عن الخاصية قبل شهرين وبالرغم من مرور هذا الوقت إلا أنها مازالت في مراحل التطوير الأولى.

وظهرت الخاصية لبعض المستخدمين على شكل خيار يتيح للمستخدم إضافة التغريدة إلى الخاصية لمتابعتها مع أيقونة خاصة بها على شكل نظارات. ويمكنك إضافة ملاحظات للتغريدات التي تشك بها أنها تحوي معلومات مضللة، كما يمكنك جعل الملاحظات عامة أو خاصة.

ويمكن للمشرفين التصويت على التغريدات التي يتم إضافتها للخاصية وذلك للإقرار إن كانت مضللة أم لا.

مازال هناك الكثير من الوقت قبل أن نرى الخاصية بشكلها الرسمي النهائي، ويبدو أنها لن تتوفر مع الانتخابات الأمريكية وهي عادة الفترة الأفضل لإطلاق هكذا مزايا للتحقق من صحة إدعاءات المرشحين ووسائل الإعلام.

MORE INFO about Twitter’s ‘Birdwatch’ feature spotted.

Looks like it allows you to attach notes to a tweet.

May allow you to create public and private notes. pic.twitter.com/GNGEg2AmwT

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 1, 2020