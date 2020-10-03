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13 تطبيق و 12 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
إليكم مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة ، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 13 تطبيق و 12 لعبة أندرويد).
13 تطبيق
- Learn German with MosaLingua : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Personal Vault PRO – Password Manager : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Equalizer – Bass Booster pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Global Equalizer & Bass Booster Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Hue Melodi – Philips Hue lights dancing to music : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- English Tenses Big Table : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Trot – An app for all Places (Beta) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Caya Icon pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Gear Conveyor Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Russia Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Star 3D Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- PixxR Buttons Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- PixxR2 icon pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
12 لعبة
- [VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap Missile : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Crazy Halloween Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Emoji Match: A sliding puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Fast Calc : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Hairy Letters : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dungeon Shooter : The Forgotten Temple : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Even and Odd Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- My Little Star VIP : Idol Maker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Connect: cute monsters and food. Casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Hero Evolution2 : SP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Heroes Defender Fantasy – Epic Tower Defense Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Sudoku Pro – Ad Free : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.