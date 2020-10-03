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13 تطبيق و 12 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 3 أكتوبر 2020
دقيقة واحدة
13 تطبيق و 12 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
13 تطبيق و 12 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

إليكم مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة ، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 13 تطبيق و 12 لعبة أندرويد).

13 تطبيق

 

  1. Learn German with MosaLingua : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. Personal Vault PRO – Password Manager : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
  3. Equalizer – Bass Booster pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  4. Global Equalizer & Bass Booster Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  5. Hue Melodi – Philips Hue lights dancing to music : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  6. English Tenses Big Table : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  7. Trot – An app for all Places (Beta) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  8. Caya Icon pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  9. Gear Conveyor Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  10. Russia Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  11. Star 3D Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  12. PixxR Buttons Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  13. PixxR2 icon pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

12 لعبة

 

  1. [VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap Missile : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  2. Crazy Halloween Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  3. Emoji Match: A sliding puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  4. Fast Calc : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  5. Hairy Letters : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  6. Dungeon Shooter : The Forgotten Temple : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  7. Even and Odd Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  8. My Little Star VIP : Idol Maker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  9. Connect: cute monsters and food. Casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  10. Hero Evolution2 : SP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  11. Heroes Defender Fantasy – Epic Tower Defense Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  12. Sudoku Pro – Ad Free : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
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