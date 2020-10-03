خرائط جوجل تُحدّث وضع AR Live View مع حيل تعتمد على التعلم الذكي

لا غرابة في اعتماد معظم المستخدمين على خرائط جوجل في سفرهم وتنقلاتهم واستكشاف العالم من حولهم، وإن كنتم تتذكرون، في العام الماضي أتاحت الخرائط ميزة AR Live View بقدرات الواقع المعزز، ومؤخرًا، أعلنت جوجل عن بعض الترقيات القادمة لهذا الوضع، بما في ذلك، تضمين المعالم الشهيرة ومشاركة الموقع.

حيث الآن، وعندما تكون في وضع Live View، سيظهر موقع المعالم القريبة لمساعدة المستخدمين في العثور على اتجاهاتهم والتنقل بثقة أكبر، وسيعرض Live View مدى بُعد المعالم، بالإضافة إلى الاتجاه الذي يجب السير فيه للوصول إلى هناك. وتشمل هذه المعالم في الوقت الحالي، المتنزهات والمعالم السياحية والأماكن الشهيرة، ولبلدان مختارة حول العالم.

كذلك، شملت الإضافات الأخرى، إمكانية الوصول إلى AR Live View أثناء استخدام اتجاهات النقل ومشاركة الموقع، وبفضل التعلم الآلي، ستحصل طريقة العرض Live View قريبًا على وضع دبوس أكثر دقة.

أخيرًا، أشارت شركة جوجل، بأن هذه الإضافات من على خرائطها، متاحة حاليًا وحصرًا لحملة هواتف بكسل، ولكن لن يدوم ذلك طويلًا، حيث أكدت نيتها إطلاق هذه المزايا على جميع أجهزة أندرويد و iOS وتحديدًا الهواتف التي تدعم تقنيات ARCore و ARKit.