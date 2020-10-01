تطبيق Recorder على هواتف بكسل أصبح يتيح تحرير الصوت

أعلنت شركة جوجل اليوم، بأن مُسجّل الصوت خاصتها Recorder والمتاح على هواتف جوجل بكسل 2 فأحدث، أصبح يدعم ميزة تحرير الصوت، وستكون هذه الميزة ذا تقدير من جهة الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم لتسجيل المقابلات والمحادثات، وذلك من خلال تحديد مقتطف صوتي من مقطع مسجل، والذي يمكنك بعد ذلك إما مشاركته أو إزالته من ملف الصوت الكامل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن كلمات محددة في نسخة الصوت المسجلة، وإزالتها فورًا، وهذا حقًا رائع، عندما يكون الموضوع كلمات مكررة وبكثرة، والأهم من كل ذلك، أشارت جوجل، بأن هذه الميزات، يمكن العمل معها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، تمامًا كما هو الحال مع ميزة النسخ المباشر للغة الإنجليزية.

أخيرًا، هذا الدعم لتطبيق Recorder متوفّر حاليًا على هواتف بكسل 4a 5G وبكسل 5، ومن غير الواضح ما إذا كنّا سنراها على وحدات البكسل الأقدم أم لا، ومع ذلك، نتوقع أن نسمع المزيد حول توسيع الدعم لها خلال المرحلة المقبلة.

المصدر:

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