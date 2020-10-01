تطبيق تيليجرام يدعم خيارات تصفية البحث والمشرفين المجهولين وأكثر

يُعدّ تيليجرام “Telegram” أحد أشهر تطبيقات المراسلة بين المستخدمين، ويعود السبب الحقيقي وراء شهرته، أنه يدعم كل ما تتوقعه من تطبيق للتراسل، فضلًا عن السبب الوجيه، وهو دعمه للتشفير التام “نهاية إلى نهاية”، إلى جانب ذلك، دائمًا ما يقوم القائمون عليه بإضافة المزيد من الإضافات الجديدة، واليوم تم الإعلان عن مجموعة متنوعة من هذه الإضافات، بما في ذلك عوامل تصفية البحث والمشرفين المجهولين وتعليقات القناة والمزيد.

فيما يخص ميزة مرشّحات البحث، سوف تتمكن الآن كمستخدم للتطبيق من تصفية نتائج البحث حسب النوع بواسطة التبويبات الجديدة “الوسائط، الروابط، الملفات وغيرها”، وللبحث عن نقطة زمنية محددة، يكفي أن تكتب التاريخ أو اليوم، كما ويمكن دمج أكثر من مرشّح، على سبيل المثال “الروابط التي تم إرسالها في يناير 2020”.

أما فيما يتعلق بميزة مشرفو المجموعات المجهولين، فهي بمثابة ميزة لضمان أمان الأشخاص، ويتمثّل ذلك في الوضع الجديد “باتمان”، حيث يمكنك الوصول إليه من صلاحيات المشرف، على أن يتم إخفاء المشرف المجهول من قائمة أعضاء المجموعة، وسيتم توقيع رسائله باسم المجموعة، مثل منشورات القنوات.

ميزة أخرى وفّرها تحديث Telegram 7.1 وهي إضافة “زر التعليق” على منشورات القنوات التي تملك مجموعة نقاشات، بحيث ستظهر التعليقات في مواضيع صغيرة لوحدها، لكن سيتم نشرها على مجموعة النقاشات لضمان إبقاء الجميع على دراية بما يجري، وفي حال لم تكن عضوًا في مجموعة نقاشات القناة، ستتلقى إشعارات حول الردود على تعليقاتك بواسطة محادثة جديدة اسمها “الردود”، ولتفعيل المناقشات في مجموعتك قم بالتوجّه إلى إعدادات القناة ومن ثم المناقشات.

ميزة إضافية من تيليجرام حصرية لمستخدمي أندرويد

أخيرًا، هناك لمستخدمي أندرويد فقط، بعض المؤثرات البصرية الجديدة، فضلًا عن مجموعة أخرى من الرموز التعبيرية المتحركة الجديدة، ولتحميل تحديث Telegram 7.1 على أندرويد انتقل من هنا، وعلى iOS انتقل من هنا.

المصدر:

Telegram