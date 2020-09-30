موزيلا ستُقدّم قريبًا 10 إضافات جديدة في متصفحها فايرفوكس على أندرويد

عندما أعلنت موزيلا عن إطلاق متصفّحها فايرفوكس المُعاد تطويره بالكامل لنظام تشغيل أندرويد، وقد جدنا الكثير من المميزات والإصلاحات التي لطالما نادى بها المستخدمين، ناهيك عن بعض الأدوات المبتكرة، ومع ذلك، حيثما يوجد ضوء هناك ظل، وتحديدًا، عندما يتعلق الأمر بالإضافات، حيث هذا الدعم بالذات كان محدود لغاية، ولم تتوفّر سوى تسع إضافات “محلقات”.

الآن، هذا على وشك أن يتغيّر، حيث أعلنت الشركة، أنه قريبًا سيتم إضافة 10 إضافات “ملحقات” أخرى، مع الإشارة، أن هذه الإضافات، متاحة بالفعل على إصدار المتصفّح غير المستقر “التجريبي” Nightly، وقد أتت على النحو التالي:

أخيرًا، لم تتطرّق موزيلا إلى ذكر أي موعد محدد لتقديم هذه الملحقات على الإصدار الرسمي والمستقر، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك المزيد من هذه الملحقات، لذا دعونا ننتظر ونرى ما في جعبة الشركة لمتصفحها فايرفوكس.

المصدر:

Mozilla Blog