معظم خدمات آبل توقفت عن العمل لعدد كبير من المستخدمين

توقفت خدمات آبل قبل ساعات عن العمل لفترة من الوقت، في حدث يبدو أنه بسبب مشاكل في خوادم البيانات التي تستخدمها الشركة. حيث أن التوقف وصل إلى معظم خدمات الشركة ولعدد كبير من المستخدمين، فيما تعرضت بعض الخدمات للتوقف التام عند كافة المستخدمين وفقًا للشركة.

وبعد التوقف الكبير للخدمات، قامت آبل بحل أكثر من 25 مشكلة بخدماتها تسببت بتوقفها لساعات، قبل أن تعود للعمل مجددًا.

وتشمل قائمة خدمات آبل التي توقفت بشكل فجائي:

خدمة Find My

مركز الألعاب

حسابات آي كلاود وتسجيل الدخول للخدمة

النسخ الاحتياطي في آي كلاود

تقويم آي كلاود

جهات الاتصال المتزامنة على آي كلاود

بريد آي كلاود الإلكتروني

تطبيقات آي كلاود على الويب – موقع com

خدمة iWork

خدمة الصور

خدمة iTunes U

خدمة الألعاب آركيد

خدمة آبل الموسيقية

خدمة الراديو الموسيقية

خدمة القنوات التلفزيونية

خدمة المحتوى المرئي TV+

خدمة الأخبار

خدمة الراديو

متجر التطبيقات

متجر تطبيقات ماك

متجر الكتب

Schoolwork

خدمة Apple School Manager

خدمة الدفع Apple Cash

خدمة بطاقة الائتمان Apple Card

خدمة إدارة الأعمال

يأتي هذا التوقف الذي واجهته خدمات آبل بعد الكثير من التوقفات التي شهدتها شركات التقنية الكبرى حول العالم؛ بما فيها مايكروسوفت، فيس بوك، وتويتر بسبب الضغط الكبير الذي تشهده مواقع الشركات منذ بداية جائحة كورونا بسبب الحجر المنزلي لمعظم الناس حول العالم.

المصدر:

Apple Support