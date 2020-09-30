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معظم خدمات آبل توقفت عن العمل لعدد كبير من المستخدمين
توقفت خدمات آبل قبل ساعات عن العمل لفترة من الوقت، في حدث يبدو أنه بسبب مشاكل في خوادم البيانات التي تستخدمها الشركة. حيث أن التوقف وصل إلى معظم خدمات الشركة ولعدد كبير من المستخدمين، فيما تعرضت بعض الخدمات للتوقف التام عند كافة المستخدمين وفقًا للشركة.
وبعد التوقف الكبير للخدمات، قامت آبل بحل أكثر من 25 مشكلة بخدماتها تسببت بتوقفها لساعات، قبل أن تعود للعمل مجددًا.
وتشمل قائمة خدمات آبل التي توقفت بشكل فجائي:
- خدمة Find My
- مركز الألعاب
- حسابات آي كلاود وتسجيل الدخول للخدمة
- النسخ الاحتياطي في آي كلاود
- تقويم آي كلاود
- جهات الاتصال المتزامنة على آي كلاود
- بريد آي كلاود الإلكتروني
- تطبيقات آي كلاود على الويب – موقع com
- خدمة iWork
- خدمة الصور
- خدمة iTunes U
- خدمة الألعاب آركيد
- خدمة آبل الموسيقية
- خدمة الراديو الموسيقية
- خدمة القنوات التلفزيونية
- خدمة المحتوى المرئي TV+
- خدمة الأخبار
- خدمة الراديو
- متجر التطبيقات
- متجر تطبيقات ماك
- متجر الكتب
- Schoolwork
- خدمة Apple School Manager
- خدمة الدفع Apple Cash
- خدمة بطاقة الائتمان Apple Card
- خدمة إدارة الأعمال
يأتي هذا التوقف الذي واجهته خدمات آبل بعد الكثير من التوقفات التي شهدتها شركات التقنية الكبرى حول العالم؛ بما فيها مايكروسوفت، فيس بوك، وتويتر بسبب الضغط الكبير الذي تشهده مواقع الشركات منذ بداية جائحة كورونا بسبب الحجر المنزلي لمعظم الناس حول العالم.
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