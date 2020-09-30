مؤتمر جوجل: الكشف عن Pixel 5 وPixel 4a بدعم تقنية اتصال الجيل الخامس

كشف شركة جوجل عن نخستين من هواتفها الجديدة الأول وهو الجيل الجديد Pixel 5 بدعم اتصال الجيل الخامس 5G بالإضافة لنسخة Pixel 4a تدعم هي الأخرى 5G مع وجود فرق في المواصفات والسعر.

هاتف Pixel 5

جاء الهاتف كما التسريبات التي تعودنا عليها عندما يتعلق الأمر بشركة جوجل ومنتجاتها، جاء بشاشة كاملة قياس 6 بوصة ودقة 2340 * 1080 مع معدل تحديث 90 هيرتز وكاميرا أمامية في ثقب أعلاها.

الكاميرا الخلفية جاءت مزدوجة الأولي بمستشعر 12 ميجا بكسل مماثل لما استخدمته الشركة في نسخ العام الماضي، والثانية بمستشعر 16 ميجا بكسل مع غالق بزاوية واسعة. بالنسبة لقارئ بصمة الإصبع تم إضافته في خلفية الهاتف مع كان الحال مع Pixel 4.

أما العتاد الداخلي تم دعم الهاتف بمعالج سنابدراجون 765G الذي يمكن القول بأنه مخصص لدعم الهواتف المتوسطة بتقنيات اتصال الجيل الخامس، بينما يدعم Pixel 5 ذاكرة وصول عشوائي “رام” 8 جيجا بايت مع خيارات في ذاكرة التخزين التي تبدأ من 128 جيجا بايت.

بطارية الهاتف 4000 ملي أمبير وهي تعتبر أكبر سعةً من النسخ السابقة وتدعم الشحن اللاسلكي الذكي، ويمكن استخدام الهاتف لشحن سماعات Pixel Buds، فيما يدعم الهاتف معيار مقاومة الماء مما يجعله مميز عن النسخة الرخيصة من بكسل

السعر والتوفر في السوق

سيتاح Pixel 5 للمستخدمين باللونين الأسود والأخضر وبسعر يبدأ من 700 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية.

هاتف Pixel 4a 5G

جاء الهاتف بمواصفات مشابهة لنسخة الحدث الرئيسية مع معالج سنابدراجون 765G مدمج مع مودم الجيل الخامس وبشاشة 6.2 بوصة بمعدل تحديث 90 هيرتز وكاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل وكامير خلفية مزدوجة 12 ميجا بكسل و16 ميجا بكسل تغطي زاوية رؤية 106 درجة.

وتكمن الاختلافات في كونه لا يدعم الشحن اللاسلكي وغير مقاوم للماء ويأتي بذاكرة “رام” 2 جيجا بايت وبطارية أقل من Pixel 5 بسعة 3,885 ملي أمبير.

السعر والتوفر في السوق

سعر الهاتف يعتبر مناسبًا عند الحديث عن دعم الجيل الخامس حيث سيتوفر باللونين الأسود والأبيض خلال نوفمبر في الولايات المتحدة بـسعر 500 دولار أمريكي؛ وسيحظي مشتروه على 3 شهور مجانية في خدمة Stadia Pro ويوتيوب بريميوم بالإضافة إلى 100 جيجا بايت مساحة على جوجل ون وخدمة Google Play Pass.

المصدر

جوجل