مؤتمر جوجل: الكشف عن Chromecast جديد والمساعد المنزلي Nest Audio

منذ قليل بدأ مؤتمر جوجل لتستهله بالحديث عن خدمة المحتوى Google TV والكشف عن جهاز Chromecast جديد؛ والذي جاء كما في التسريبات بدعمه لوحدة تحكم عن بعد ومساعد جوجل الصوتي مع زرين مخصصين لخدمة المحتوى المرئي من نتفليكس ويوتيوب؛ وسيتوفر Chromecast في الولايات المتحدة بداية من اليوم بسعر 49 دولار أمريكي وفي باقي البلدان مع نهاية العام الجاري.

ومن المنتجات الأخرى التي جاءت بها الشركة خلال مؤتمرها قبل قليل؛ المساعد المنزلي Nest Audio والذي بدوره سيستبدل الطراز التقليدي جوجل هوم. المساعد الجديد يدعم صوت 360 درجة ومصنع بنسبة 70% من البلاستيك المعاد تدويره في خطوة من الشركة للمساهمة في الحفاظ على البيئة.

وجاء جهاز Nest Audio بتصميم جديد على شكل مستطيل مع حواف مقوسة مع تضمينه يأربعة أضواء تحت الواجهة القماشية؛ ويأتي بقدرة صوت أعلى 75% من سابقاته، كما يمكن دمجه مع جهازين أخرين لإصدار صوت ستريو ويمكن توزيعها في أكثر من مكان في المنزل وتشغيلها في نفس الوقت عند سماع الموسيقي بطريقة سهلة عبر استدعاء المساعد الصوتي “Hey Google” وطلب تشغيل الموسيقي في الموضع الذي تكون فيه.

الجهاز سيتاح للمستخدمين في الخامس من شهر أكتوبر في الولايات المتحدة بسعر 99 دولار أمريكي وباقي البلدان في 21 من نفس الشهر كما يمكن طلبه بشكل مسبق عن طريق موقع الشركة الرسمي.