فيس بوك تتيح تبادل الرسائل بين تطبيقي ماسنجر وانستجرام

طبقت فيس بوك الخطوة الأولى نحو دمج وتكامل خدماتها مع بعض من حيث التواصل، حيث أصبح الآن بإمكان مستخدمي تطبيقي ماسنجر و انستجرام تبادل الرسائل فيما بين التطبيقين بغضّ النظر عن التطبيق المستخدم في الإرسال والاستلام.

هذا يعني بإمكانك إرسال الرسائل النصية وبدء محادثات الفيديو مع جهاز اتصالك أينما تواجدوا على ماسنجر أو انستجرام. كما أطلقت فيس بوك خاصية مشاهدة الفيديوهات من خدمتي Watch و IGTV وقريباً Reels المنافسة لتيك توك.

تقول الشركة أن هناك أكثر من مليار مستخدم لمسنجرها، وأن هذا الدمج اختياري ويمكن للمستخدمين رفضه والبقاء على الوضع العالي من الاستقلالية والإنفصال بين الخدمتين.

ولا تخفي الشركة أنها ستجمع البيانات عن المستخدمين من الخدمتين لتقديم خدمة أفضل وتطوير تجربة المستخدم والحفاظ على أمان وحماية المستخدمين، وهي نفس الأسباب المعتادة دائماً.

الجدير بالذكر أن الرسائل الخاصة في انستجرام وماسنجر غير مشفرة بالوضع الافتراضي. وتتيح فيس بوك مجموعة من خيارات الخصوصية لتتيح لك تحديد من يمكنه التواصل معك وإرسال طلبات الرسائل.

المصدر:

TechCrunch