جوجل تتيح المكالمات غير المحدودة في Meet لمدة 6 أشهر إضافية

مع بدء أزمة كورونا، أتاحت شركة جوجل المزايا المدفوعة في خدمتها Meet مجاناً لكافة المستخدمين لمدة 6 أشهر، ومن بينها المكالمات غير المحدودة، والآن عادت ومددتها مجاناً لمدة 6 أشهر إضافية.

كان من المفترض أن تنتهي فترة العرض الخاص لخدمات Meet المدفوعة في نهاية سبتمبر الجاري، إلا أنها الآن أصبحت تنتهي في مارس 2021.

وفي المزايا المجانية تتيح جوجل إجراء مكالمات فيديو عبر Meet لمدة ساعة فقط، بينما الآن مع إتاحة المزايا المدفوعة مجاناً فإنها أصبحت غير محدودة.

من المؤكد أن هذا التمديد سيساعد الشركة على كسب المزيد من المستخدمين في فترة عطلات نهاية السنة لاختبار واستخدام الخدمة وإن أعجبتهم قد يتحولون إلى مشتركين لاحقاً.

كما دعمت جوجل خدمتها بمزايا إضافية مثل البث على شاشات التلفاز وحتى تمويه الخلفية وإلغاء الضجيج الخارجي لاسيما عبر تطبيقها في الهواتف الذكية.

المصدر:

Google