يبدأ تطبيق Duo بتلقي ميزة مشاركة الشاشة

في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت شركة جوجل نيتها إطلاقها ميزة مشاركة الشاشة على تطبيقها مكالمات الفيديو Duo ، وسرعان ما حذفت الشركة هذا الإعلان والذي كان عبر تغريدة في تويتر، والآن، هذه الميزة تَشُق طريقها إلى المستخدمين.

بدوره، هذا الإطلاق متاح حاليًا للمستخدمين على أندرويد من جهة الخادم، ومع ذلك، كل ما تحتاجه لتجربتها هو أن تكون حية على جهاز واحد للقيام بالمشاركة، ويُعدّ تشغيلها أمرًا بسيطًا، وكل ما عليك فعله هو الضغط على زر “الثلاث نقاط” في أسفل يمين شاشة Duo في منتصف المكالمة، وصولًا إلى اختيار مشاركة الشاشة.

وبمجرد الضغط على هذا الخيار، ستظهر لك نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت ترغب في الكشف عن معلومات حساسة أثناء المكالمة، أنت بدورك اختر البدء الآن وأنت على ما يرام، وستتم مشاركة ما يظهر على شاشتك مع الشخص الآخر.

أخيرًا، تعد مشاركة الشاشة جزءًا أساسيًا من أي خدمة للاتصال عبر الفيديو، ليس فقط لأولئك الذين يرغبون في عرض أشياء للآخرين، ولكن أيضًا لتقديم دعم تقني سريع لأحدهم، ونظرًا لأن هذه الميزة من جانب الخادم، فهي غير متاحة للجميع، حيث ما زال العمل جاري عليها، ولكن من المهم تحميل أحدث إصدار لتطبيق Duo وذلك لاستقبال الميزة على أكمل وجه.

تحميل تطبيق Duo.