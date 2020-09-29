لعبة FarmVille تغادر فيس بوك بعد 11 عاماً

لو كنت من مستخدمي شبكة فيس بوك الأوائل، أي قبل عام 2010، لابدّ أنك لعبت بلعبة FarmVille أو على الأقل تلقيت دعوة لها، اليوم وصلت اللعبة إلى نهايتها حيث تقرر إيقافها بحلول نهاية العام الحالي.

قررت شركة Zynga إيقاف لعبة FarmVille من منصة فيس بوك وذلك في خطوة متوقعة حيث أن الشبكة الاجتماعية العملاقة ستتوقف عن دعم تقنية فلاش بنفس اليوم الذي تتوقف فيه أدوبي عن إيقاف دعم عمل مشغّل الفلاش.

انطلقت لعبة FarmVille في عام 2009 وحققت وصول إلى أكثر من 10 مليون لاعب يومياً خلال أقل من شهرين فقط، وكانت ذروة نجاحها بوصولها إلى 30 مليون لاعب نشط يومياً.

بسبب النجاح الكبير للعبة على فيس بوك، انطلقت منها نسخة خاصة بالهواتف الذكية لكنها لم تحقق ما حققته نسخة فيس بوك.

لو كنت مازلت تلعبها عبر فيس بوك، أمامك مهلة حتى 31 ديسمبر، وقريباً ستطلق نسخة FarmVille 3 الخاصة بالهواتف الذكية عالمياً.

يشعر الناس اليوم مع إيقاف دعم فلاش نهائياً بانتهاء حقبة مميزة من الألعاب التي انتشرت عبر هذه التقنية. وكانت أدوبي قد أعلنت منذ 2017 أنها ستوقف دعم فلاش ما دفع العديد من المواقع ومطوري الألعاب بالتوقف عن استخدامها لمشاكلها الكثيرة والخطيرة لاسيما أمنياً.

المصدر:

Zynga Support