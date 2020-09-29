جوجل تأتي بميزة إزالة الضوضاء على تطبيقها Meet في أندرويد و iOS

Meet إحدى خدمات مؤتمرات الفيديو الخاصة بشركة جوجل، وقد ظهرت مع تفشي جائحة كورونا، ولتكون منافِسة لخدمة Zoom الغنية عن التعريف، عمومًا، في وقت سابق من الآن، أتاحت جوجل ميزة إزالة الضوضاء في تطبيقها هذا، وأنذاك كانت متاحة على إصدار سطح المكتب فقط، واليوم تم الإعلان عن إتاحة هذه الميزة لمستخدمي أندرويد و iOS.

بدوره، ستكون هذه الميزة مفيدة للأشخاص الذين يعملون في بيئة صاخبة، وأكثر تحديدًا في المنزل، وذلك من خلال تصفيتها لأي ضوضاء لا تبدو مثل الأصوات، على سبيل المثال، تصفية أصوات فتح وإغلاق الباب، أو أصوات الكتابة، مع عدم حجب الأصوات الصادرة من التلفاز أو الأشخاص الذين بالقرب.

أما فيما يتعلق بإمكانية الاستخدام، تجدر الإشارة، أن هذه الميزة غير نشطة افتراضيًا، لذا عليك الانتقال إلى إعدادات التطبيق وفعّلها من هناك، وفي هذا الشأن، تنصح جوجل بعدم تشغيل الميزة في حالة كان عدم الكلام جزءًا مهمًا من مكالمتك، مثل العزف على الآلات الموسيقية.

أخيرًا، تأتي هذه الميزة كجزء من مجموعة من التحسينات المستمرة التي تُنفّذها جوجل لخدمتها Meet، حيث مؤخرًا، أصبحت تدعم طمس الخلفية، ووضع الإضاءة المنخفضة، فضلًا عن التخطيطات المتجانبة والمزيد.

يُشار أن جوجل سبق وقدمت أدوات أمان جديدة ضمن تطبيق Meet وخدمة المراسلة Chat فضلًا عن خدمة البريد الإلكتروني جيميل لتعزيز حماية وخصوصية المستخدم.

المصدر:

Google Support