أندرويد 12 سيسّهل تنزيل التطبيقات والألعاب من متاجر خارجية

يتميز نظام التشغيل أندرويد أنه يتيح للمستخدمين خيارات أوسع في اعتماد متاجر التطبيقات المختلفة بعيداً عن جوجل بلاي، ولكن هذا الأمر سيصبح أفضل مع أندرويد 12.

تقول جوجل أنها تعمل على تغييرات تجعل تنزيل التطبيقات من المتاجر الخارجية أسهل على أندرويد 12. لاسيما تلك التابعة لشركات مثل متجر تطبيقات سامسونج. لم توضّح حالياً جوجل المزيد من التفاصيل ووعدت بذلك قريباً.

وأوضحت جوجل أن التطبيقات التي تحوي عناصر يتم شراءها ضمنها كالإشتراكات في الخدمات والألعاب والتي يتم تنزيلها من خارج جوجل بلاي، فإن جوجل ستطلب من المطورين تمرير عمليات الدفع عبر نظام الفوترة الخاص بجوجل بلاي، وأمهلتهم حتى نهاية سبتمبر من العام القادم للاعتراض على هذا الأمر.

بكل حال هناك نسبة 3% فقط من المطورين قد يتضررون من هذا العمل، لأن 97% من المطورين يمررون عمليات الدفع عبر نظام جوجل للفوترة لتسمح للمستخدمين الدفع لقاء مشترياتهم عبر رصيد المتجر.

هذه التعديلات تأتي في خضم الخلاف مع مطورين كبار مثل Epic صاحبة لعبة فورت نايت التي بدأت تسمح للاعبين بالدفع عبر نظام خاص بها بعيداً عن قبضة آبل وجوجل، ما دفع الشركتين بإزالتها من المتجر.

بكل الأحوال لا تمنع جوجل تنزيل التطبيقات والألعاب التي تخالف بنود استخدام متجر التطبيقات على أندرويد، حيث يمكن للمطورين الاعتماد على المتاجر الأخرى أو موقعهم الشخصي لنشر وتوزيع التطبيقات.

المصدر:

Android Developer Blog