أفضل العروض والتخفيضات من أمازون السعودية للهواتف الذكية وملحقاتها هذا الأسبوع

ارتأينا أن نطل عليكم في عالم التقنية بنوعية جديدة من المقالات التي نتحدث فيها عن أبرز العروض والتخفيضات من المتاجر الإلكترونية على الأجهزة والملحقات وتقنياتها، ولهذا سنأخذكم في هذا المقال الأول عن أهم عروض أمازون السعودية على الهواتف الذكية وملحقاتها والتي ستضمن لكم صفقة رابحة جدًا عند الحصول عليها في هذا الوقت بسبب الخصومات التي ستوفر عليكم الكثير.

إليكم اختياراتنا لأفضل العروض الحالية على أمازون السعودية:

هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس سعة 256 جيجابايت

يتميز هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بكونه أحد أفضل الأجهزة المتوفرة في سوق الهواتف الذكية في الوقت الحالي، وهو متاح الآن على أمازون السعودية بخصم يصل 1,300 ريال على نسخة 256 جيجابايت والتي تحوي رام 12 جيجابايت وكاميرا ثلاثية مميزة.

الشحن مجاني من أمازون خصم 32% على المنتج السعر الجديد 2,999 ريال سعودي فقط يمكن الحصول عليه من هذا الرابط: https://amzn.to/3kXhVFn



هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 لايت سعة 128 جيجابايت

جاء هاتف جالكسي نوت 10 لايت بداية هذا العام لإكمال سلسة سامسونج جالكسي نوت، ليقدم معه مزايا عديدة بسعر منافس. فمع شاشة 6.7 بوصة وسعة تخزين 128 جيجابايت ورام 8 جيجابايت، سيوفر الهاتف إمكانيات مميزة

الشحن مجاني من أمازون خصم 22% السعر الجديد 1,699 ريال سعودي فقط يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/33cD9ZM



هاتف ون بلس OnePlus 7T بسعة 256 جيجابايت وشاشة بتحديث 90 هرتز

يعتبر هاتف ون بلس OnePlus 7T من أوائل الهواتف التي قدمت سرعة تحديث عالية تصل 90 هرتز في الثانية، لكن لم يقتصر على الشاشة المميزة، حيث يقدم كاميرا ثلاثية وكاميرا أمامية منبثقة، بجانب سعة تخزين 256 جيجابايت ورام 12 جيجابايت تجعله من الخيارات المميزة للراغبين بالحصول على هاتف أندرويد بسعر منافس.

الشحن مجاني من أمازون خصم 14% على المنتج السعر الجديد 2,399 ريال سعودي يمكن الحصول عليه من هذا الرابط: https://amzn.to/33ibUgN



الشاحن اللاسلكي السريع من العلامة التجارية المعروفة CHOETECH

بعد انتشار تقنية الشحن السريع في الهواتف الذكية، تتنافس العلامات التجارية المُصنعة للهواتف أو ملحقاتها لتوفير منتجات مميزة بأسعار تنافسية، وتُعد CHOETECH أحد أبرز منتجي الملحقات والتي تطل علينا بالشاحن اللاسلكي السريع بتقنية Qi 7.5 والذي يتوافق مع أحدث هواتف آيفون وهواتف سلسلتي نوت وإس من سامسونج.

الشحن معتمد من أمازون توفير 15% من السعر الأصلي السعر الجديد 64 ريال سعودي فقط يمكن الحصول على العرض عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3jeqye9



سماعة سوني اللاسلكية WI-C310



عند الحديث عن السماعات فإن سوني تعد من أبرز اللاعبين في هذا السوق مع التنوع الكبير الذي تقدمه بمزايا وأسعار مختلفة، وهو الأمر الذي ينطبق على سماعة WI-C310 اللاسلكية الخفيفة والتي تأتي بسعر مميز.

خصم 52% على قيمة المنتج الأصلي السعر شامل الضريبة 80 ريال سعودي + 20 ريال سعودي رسوم شحن يمكن الحصول على عرض السماعة عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2S6WCoD



سماعة Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 اللاسلكية الرائعة



للراغبين بالحصول على منتج صوتي نقي بإمكانيات وتصميم لا غبار عليه، فإن العلامة التجارية الدنماركية Bang & Olufsen توفر سماعات مثيرة للإعجاب لا سيما السماعة اللاسلكية الفاخرة Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 والتي تعمل باللمس وتتميز بتشغيل يصل 16 بفضل حافظة الشحن في العلبة.

خصم 16% من القيمة الأصلية السعر شامل الضريبة 802 ريال سعودي + 22 ريال سعودي رسوم الشحن يمكن الحصول على المنتج عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3if217q



كابل USB Type C من UGreen



شركة UGreen من أبرز الشركات في تصنيع ملحقات الهواتف الذكية ذات الجودة العالية، وتقدم لنا اليوم كابل شحن ونقل بيانات سريع USB C يتوافق مع جميع الهواتف الذكية الحديثة التي تدعم منافذ USB C.

الشحن معتمد من أمازون توفير 41% على قيمة الكابل السعر الجديد 19.5 ريال سعودي فقط يمكن الحصول على الكابل بالسعر الجديد عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2HH7wPX



حامل الهواتف UGreen مخصص للسيارات



كما ذكرنا، تُعد UGreen من أبرز مصنعين ملحقات الهواتف الذكية المتنوعة، والتي تمنح بدورها منتجات بأسعار تناسب الجميع بجودة عالية، وتوفر لنا الآن حامل مرن للسيارة يتوافق مع كافة الهواتف الذكية بمختلف أحجامها.

الشحن معتمد من أمازون توفير 17% من السعر الأصلي السعر الجديد 59 ريال سعودي يمكن الحصول على الحامل عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2SmRih7



كابل Lighting المعتمد من آبل UGreen 90 لهواتف آيفون



كما نعرف، قامت آبل قبل فترة بإطلاق نظام الشحن لايتنغ أو Lighting، ومن وقتها ظهرت العديد من كوابل الشحن لهواتف آيفون من مختلف الشركات، لكن قلة قليلة حصلت على ترخيص آبل لتطوير شواحن بهذا النظام. شركة UGreen تستكمل معنا مشوار ملحقاتها مع كابل لأجهزة آبل باعتماد Apple MFI.

الشحن معتمد من أمازون توفير 15% على السعر الأصلي السعر الجديد 43 ريال سعودي يمكن الحصول على المنتج من خلال هذا الرابط: https://amzn.to/36iGiJE



نتمنى أن تحظى هذه المجموعة من العروض ذات العلاقة بالأجهزة الإلكترونية والذكية وملحقاتها على إعجابكم، ونلتقيكم بمجموعة جديدة من العروض على أمازون السعودية خلال الأسبوع المقبل.