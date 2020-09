اللعبة الأسطورية Genshin Impact تصل أخيرًا أندرويد و iOS

Genshin Impact بعد الإعلان عنها وإتاحتها للتسجيل المُسبق، وبعد أن تمت مقارنتها كثيرًا باللعبة الأخرى والغنية عن التعريف The Legend of Zelda: Breath of the Wild، هاهي أصبحت متاحة لحملة أندرويد و iOS، ويبدو أن هذا الانتظار كان يستحق بالفعل، كونها إصدار مجاني للعب، وهي لعبة gacha، لذلك فإن جميع الأسس النموذجية لعناوين F2P موجودة هنا.

وعبر الأسفل، يمكنك مشاهدة أحدث مقطع دعائي خاص بلعبة Genshin Impact، ومع ذلك، هو لا يشرح حقًا التفاصيل الفعلية، وهذا بالمناسبة سبب وجود برنامج تعليمي قسري في اللعبة من أجل شرح جميع أنظمة المختلفة.

عمومًا، فيما يخص التعريف بالعنوان، فهو عبارة عن لعبة تقمص أدوار حيث تقوم بجمع الأبطال، ويمكنك الاحتفاظ بأربعة أبطال في فريقك، وبما أن العديد منهم يقدمون قوى مختلفة، فستحتاج إلى بناء فريق يحقق أفضل انتشار للضرر، على أن يمتلك أعداؤك نقاط ضعف أساسية، بالتالي سيتعين عليك استخدام فريقك بأفضل قدراته من أجل التغلب على خصومك.

وكما هو الحال مع Breath of the Wild، مع Genshin Impact ستتمكّن من التسلق والانزلاق، وكل ذلك مع ميكانيكا مرتبطة بمقياس القدرة على التحمل، والأهم من ذلك، أن اللعبة تُعدّ لعبة عالم مفتوح، لذا فهي توفر الكثير من المناطق لاستكشافها، جنبًا إلى جنب مع أبراج محصنة للإغارة، وأسرار يجب اكتشافها، وكل ذلك وأكثر بدون حركة أو قتال تلقائي، حيث عليك أن تلعب هذه اللعبة بالفعل.

ونظرًا لأن Genshin Impact هي لعبة RPG، فيمكنك توقع عدد كبير من الطرق لترقية طاقمك وأسلحتهم، ومثل معظم ألعاب الهواتف المجانية، هناك العديد من المجالات المختلفة لتعزيز شخصياتك، ولكن على الأقل القوائم التي تفعل فيها ذلك نظيفة وواضحة إلى حد ما، وكل ذلك في قصة ستختار أن تلعب دور الأخ أو الأخت، ويتم اختطاف الآخر، لتبدأ مهمة إنقاذهم، وستلتقي على الفور بشخصية شبيهة بالأنمي “مرشدك” تكرر اسمها باستمرار أثناء التحدث إليك.

لعبة Genshin Impact متاحة للتحميل بشكل مجاني

لعبة Genshin Impact متاحة للتحميل مجّانًا سواء على أندرويد أو iOS، ولكن تتضمّن عمليات شراء داخلية باهظة، والغريب في الأمر، أن اللعبة تعتمد حاليًا على ضوابط باللمس، ولا يوجد دعم للوحات تحكم مادية، وضع في اعتبارك أن Genshin Impact هي لعبة كبيرة ومتطلبة، حيث ستحتاج إلى 6 غيغابايت على الأقل من السعة التخزينية، وستواجه الأجهزة المتوسطة صعوبات مع إعدادات الرسومات العالية، مع وجود خيارات لرفضها وتخصيصها، وحتى الآن، يتم تشغيل اللعبة بسرعة 30 إطارًا في الثانية، ويجب أن يأتي دعم 60 إطارًا في الثانية في التحديث القادم.

تحميل لعبة Genshin Impact على أندرويد | iOS