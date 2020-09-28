ديل تحدث حواسيبها المحمولة سلسلة XPS بمعالجات إنتل الجيل 11

حدثت شركة ديل عددًا من حواسيبها المحمولة من سلسلة XPS بمعالجات إنتل الأخيرة “الجيل الحادي عشر” 11th Gen، لتشمل التحديثات لابتوب XPS 13 2-in-1 وXPS 13 وXPS 13 Developer Edition.

وبهذه الخطوة تكون اللابتوبتات الثلاثة هي الأولى من بين حواسيب الشركة الأمريكية يتم اختيارها لتحمل توقيع منصة Intel’s Evo وجيل معالجاتها الحادي عشر ذات المزايا الكبيرة من ناحية السمك والوزن والمحافظة على عمر بطارية أطول مع قوة معالجة مركزية كبيرة.

نبدأ بالميزات المتشابهة في النسخ الثلاث التي جاءت مع منافذ Thunderbolt 4 وذاكرة LPDDR4x يمكن ترقيتها من 3733MHz إلى 4267MHz مع دعم ذاكرة وصول عشوائي “رام” حتى 32 جيجا بايت.

فيما يأتي نسختي XPS 13 2-in-1 وXPS 13 المحدثيتن مع معالج إنتل الرسومي Xe graphics ؛ بينما يكمن الاختلاف بينهما كون XPS 13 المتحول 2 في 1 يأتي مع كاميرا IR تدعم ميزة ويندوز هالو من مايكروسوفت بالإضافة لتميزه بعدد من الفروقات على صعيد التصميم.

أما بالنسبة لنسخة المطورين Developer Edition فهي تأتي مع ميزة توفير الطاقة Ubuntu 20.04LTS والتي تستهدف ديل بها إطالة عمر بطارية الحاسوب أثناء العمل إلى 19 ساعة، مع زودته الشركة بشاشة + InfinityEdge FHD.

السعر والتوفر في السوق

ستبدأ شركة ديل بتوفير حواسيبها المحمولة في كل من الولايات المتحدة وكندا في 30 سبتمبر أي بعد يومين، بحيث سيبدأ سعر XPS 13 من 999 دولار أمريكي بينما المتحول 2 في 1 سيبدأ سعره من 1,249 دولار أمريكي؛ بيد أن الشركة لم تكشف بعد عن سعر نسخة المطورين.

وستطرح ديل سلسلة XPS 13 بمعالجات الجيل 11 في السوق الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفقاً للخطة المعلنة.

المصدر:

Engadget