جديد التطبيقات: Meme Maker لصناعة الميمات الخاصة بك على أندرويد

أصبحت الرموز والملصقات التعبيرية وحتى الميمات وصور GIF ركيزة أساسية لجميع تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي، ولكن ما لم يكن لديك مخزونًا محفوظًا وجاهزًا للمشاركة في أي لحظة، فقد يفوتك التعبير عن نفسك، هنا، جاء تطبيق Meme Maker الجديد والمتاح حصرًا لمستخدمي أندرويد لمساعدتك في إنشاء صور ساخرة “ميمات” جديدة خاصة بك وبكل سهولة.

وهذه الآلية، تتمثّل أولًا في تنزيل التطبيق، ومن ثم الاختيار من العشرات من القوالب الجاهزة، بعد ذلك، اختر الخط الذي يناسبك، وهنا يوفّر لك التطبيق حزمة متنوعة من الخطوط، بالنهاية، أنشأ أي ميمي مخصص لأي موقف قد تتعرّض له.

والأهم من كل ذلك، أن التطبيق يعمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وهذه نقطة لصالح التطبيق، فضلًا على أنه يحترم سعة التخزين لديك، وذلك من خلال حجمه الصغير، وطبعًا أدع الباقي لتكتشفه بنفسك، أخيرًا، تطبيق Meme Maker متوفّر للتحميل مجّانًا وبشكل كامل على متجر جوجل بلاي، وإذا كنت من محبي الميمات، فننصحك بتحميل التطبيق.

تحميل تطبيق Meme Maker على أندرويد.